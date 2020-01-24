特首籲捧場 網民嗌罷睇 大會跟政府劃清界線 許冠傑網上騷 255萬人收看

【明報專訊】新冠肺炎肆虐全球，歌神許冠傑（Sam）為替大家打氣，昨日舉行《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，透過互聯網全球播放。演唱會在海港城天台舉行，以維港做背景，歌神自彈自唱1小時，唱足20首歌。完騷後大會公布，許冠傑facebook、「健康旦」facebook與YouTube等3個平台總觀看人數為2,550,000。其間發生小插曲，特首林鄭月娥在facebook呼籲大家安坐家中欣賞阿Sam的網上演唱會，同心抗疫，並曬年前她在《阿Sam&阿Tam演唱會》後台合照，引來部分網民聲言罷睇。大會急澄清，強調沒跟任何政府部門接觸。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

演唱會於下午5時開始，鄭丹瑞擔任主持在開場說：「從來無諗過，一個擁抱，原來可以咁奢侈；從來無諗過，人與人之間嘅距離，竟然被限制喺1.5米， 還好我們有許冠傑，佢用一支結他，緊扣香港人嘅心， 為香港人帶來希望同歡笑 。 讓大家再一次緊緊擁抱響佢嘅歌聲之中。」71歲許冠傑以結他自彈自唱《獅子山下》揭開序幕，並準備了20首歌，其中《半斤八両》與《Just A Little》跟兒子懷欣合唱。最後3首大合唱歌為《浪子心聲》、《同舟共濟》與《滄海一聲笑》。Sam原定7月在紅館開騷，但受疫情影響而取消。節目中他說昨日只唱一小時實在不夠喉：「我答應大家，只要紅館重開，就叫我的製作團隊安排，希望很快可以跟大家在紅館來次萬人大合唱。」

歌神寄語港人同舟共濟

昨日中午12時許，Sam狀態極佳，現身海港城，多名助手與保安陪同下到餐廳午膳。離開時他邊行邊受訪。問是否很期待此騷？阿Sam即豎起拇指示意很期待。阿Sam又透露會跟兒子懷欣合唱《Just A Little》和《半斤八両》。問他會否安歌時？他笑說：「總之成個騷我會唱一個鐘。（有什麼打氣說話跟香港人講？）同舟共濟，開開心心。」阿Sam全程表現親民，不時跟大家豎起拇指及揮手打招呼，之後上車去綵排現場。現場約有數十名粉絲，但看不到演出，只拿着手機看直播，感受現場氣氛。

鄭丹瑞重提歌神開騷3初衷

主辦演唱會的「健康旦」與許冠傑的facebook直播外，還有TVB、ViuTV與超過40個媒體同時直播。阿Sam的魅力驚人，facebook直播演唱會的觀眾人數不斷上升，15分鐘左右已逾10萬人，演唱會尾聲睇YouTube直播的人數逾16萬。演唱會後問蕭潮順是否滿意？他笑說：「乜咁快唱完？唔係好夠喉喎？」再問他有沒有說話跟大家講？歌神Sam以四字真言回應：「笑罵由人」Sam隨即揮揮手由秘道離開，趕返家跟4個孫兒玩。

歌神Sam的網上演唱會多人捧場，包括特首林鄭月娥，在演唱會前後也在facebook出post。演唱會前她呼籲大家安坐家中欣賞阿Sam演出，又曬舊合照，並說期待旦哥（鄭丹瑞）監製的許冠傑演唱會今年再在紅館舉行。想不到吸嬲並有網民稱要罷看演唱會，為釋除網民疑慮，創作總監鄭丹瑞開show前拍片重申演唱會的初衷，「有好多爭議性睇法，既然有咁多爭議性睇法，我係時候喺呢度代表許冠傑再講一講，佢做呢個online concert有3個初衷：第一個就係支持前通利琴行演唱會部門嗰班手足；二，就係為所有抗疫嘅香港人打氣；三，就係唱畀全球、係咪許冠傑歌迷都好，我哋一齊唱許冠傑嘅歌，聽許冠傑嘅歌。就係呢3個初衷，其他人有咩睇法，對唔住我控制唔到」。

特首官員開會睇騷齊鼓掌

演唱會總監蕭潮順一再強調，絕對沒跟任何政府部門接觸。不過，特首林鄭繼續在facebook提及觀後感。她分享一張跟眾官員開會時齊齊睇許冠傑演唱會的照片，眾人戴口罩齊齊拍掌，留言：「我們都忙裏偷閒，透過視像欣賞阿Sam網上演唱《同舟共濟》。多謝阿Sam在疫情中為港人注入正能量！」

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