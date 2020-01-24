《夫妻的世界》收視急升 登JTBC史上第2 金喜愛遭出軌夫家暴 贏子撫養權

金泰希主演的新劇《再見媽媽又再見》收視不斷下跌。

【明報專訊】近期韓國劇集收視競爭激烈，不斷創新高，可能受惠於觀衆留家避疫所致。《密會》金喜愛與《阿斯達年代記》朴海俊合演有線頻道JTBC新劇《夫妻的世界》，以及《解碼追兇》金惠秀與《與神同行》朱智勳合演的SBS劇集《Hyena：富豪辯護人》，前晚雙雙刷新開播以來最高紀錄，《夫妻的世界》播放3周，更登上JTBC史上最高收視劇集第2位。

文：蘇珮欣

《夫妻的世界》改編自英國BBC電視台劇集《Doctor Foster》，講述一對夫婦因出軌導致感情破裂的故事。劇集自上月底開播以來，收視節節上升，由首播6.23%升至前晚第6集的18.82%，較上一集更急升逾4%，不但創下開播以來最佳成績，更撼低早前熱播的《梨泰院Class》第16集16.55%的高位，成為JTBC史上最高收視劇集亞軍，僅次於去年播出的《天空城堡》23.78%成績。《夫妻的世界》預計有16集，現時尚未播到一半，大有機會超越《天空城堡》。

出軌夫與小三結婚

《夫妻的世界》第6集吸引大批觀衆，不無原因，講述金喜愛故意帶同丈夫朴海俊到訪「小三」韓素希寓所，並向其父母大爆朴海俊與韓素希有奸情。本計劃分手的韓素希與朴海俊重修舊好，而且女方未有墮胎。朴海俊與金喜愛婚姻正式破裂，男方表示不會放棄兒子撫養權。金喜愛想說服兒子跟自己過新生活，可惜兒子拒絕，並要求她原諒爸爸，兒子責怪媽媽平日只顧工作，寧願跟父親生活。金喜愛為爭撫養權，故意激怒朴海俊，令對方出手打傷自己，目睹一切的兒子改變主意、開始討厭父親；加上朴海俊因傷人被捕，金喜愛得以順利離婚，並申請禁制令，不准朴海俊接近母子二人。朴海俊獲韓素希父親的經濟支持，生意穩定下來，他與韓素希結婚，並離開故鄉重新生活。前晚一集結尾提到，朴海俊帶同韓素希及女兒回來，金喜愛將再次受到衝擊。

《Hyena》大團圓結局

與《夫妻的世界》同時段播出的《Hyena：富豪辯護人》，播出第16集大結局，上下兩部分別錄得10.7%及14.6%，最高瞬間更達18.3%，創下全劇最高收視紀錄，完美落幕。最後一集講述金惠秀與朱智勳聯手，將法律界權威人物兼販毒集團幕後黑手告上法庭，多次越界查案的金惠秀與朱智勳不用被「釘牌」，購入律師事務所，大團圓結局。

《再見媽媽》錄得收視新低

另一齣前晚播出的有線頻道tvN新劇《再見媽媽又再見》，是《龍八》金泰希產後復出首齣劇集，上星期因新冠肺炎疫情影響拍攝進度而停播，前晚復播第13集，收視卻跌至4.71%，錄得開播以來新低。事實上，自2月底開播以來，面對多個勁敵，包括《Hyena：富豪辯護人》、《夫妻的世界》及早前熱播的《梨泰院Class》，收視從6.5%高位一直下滑，下周還得迎戰《藍海傳說》李敏鎬和《鬼怪》金高恩合演的SBS新劇《The King：永遠的君主》，收視恐更難回升。