【開箱】《虎尾》移民美國夢 思鄉情意結

【明報專訊】影視串流平台Netflix成功，突破傳統的觀賞模式之外，在世界各地投資原創電影及劇集，是力保訂戶增長的原因之一；除了荷李活製作，在亞洲方面就推出過日劇《全裸監督》、韓劇《屍戰朝鮮》。至於華語市場，可能台灣創作環境較自由，所以陸續拍了《罪夢者》、《極道千金》及《彼岸之嫁》等，最新一齣是美籍編劇楊維榕（Alan Yang）首次執導的電影《虎尾》（Tigertail），4月10日（周五）已經上架。

導演曾奪艾美獎最佳劇本

楊維榕憑《不才專家》（Master of None）奪過艾美獎喜劇類最佳劇本獎，在荷李活不愁工作機會；他是移民第2代，楊父是來自台灣雲林縣虎尾鎮的退休婦產科醫生，處男導演作品取名《虎尾》，顧名思義，靈感來自他的父親。楊維榕在社交網曾自言否定過亞裔身分，「自從7歲參加完祖父的喪禮後，我已經超過 20 年沒有回到故鄉台灣。這段期間我曾否定自己的亞裔身分，直到長大後與父親再度返台，父親述說了自己的故事，讓我想要與全世界分享」。

《虎尾》講述品瑞自幼喪父，母親為了工作，把他交給鄉間的祖父母照顧；他長大後跟母親一起在工廠工作，有個青梅竹馬的女友阿媛，但他夢想到美國生活，接受了老闆的安排，跟他的女兒真真一起到美國，婚後育有一女Angela。品瑞圓了移民夢，現實卻跟夢想有距離，他過得並不快樂，掛念遠在台灣的母親，還有舊愛。晚年妻子提出離婚，女兒跟他關係疏離，他過着獨居生活。

陳沖客串 楊貴媚演媽媽

飾演品瑞青年時期的，是拍過內地版《解憂雜貨店》的李鴻其，香港出生的美籍演員馬泰則扮演老年品瑞。台灣已故藝人高凌風的女兒葛曉潔飾演Angela，女歌手方宥心扮演年輕時期的阿媛；著名女星陳沖飾演晚年阿媛，但客串性質，只演了兩場戲。另一影后級的楊貴媚，扮演品瑞母親，戲分也不多，但總算比陳沖多發揮機會。

不知道是否身在美國的華人導演作品，都牽扯到「家鄉」，縱然故事不一樣，譬如早前在美國頒獎禮季節大放異彩的《別告訴她》，導演王子逸在內地出生，到美國生活多年，片中返回東北探望祖母的主角，其實也是導演本人的故事。《虎尾》主角品瑞，跟不愛的人結婚，來到夢想中的美國，卻從頭到尾建立不完整的家；他心裏的一頭家，還是留在虎尾，在母親和阿媛那裏。電影最後，他跟女兒Angela一起回鄉，走過他小時候流連的稻田，景物也許依舊，人面早已全非，這時候他才告訴女兒種種舊事，告訴生活並不如意的Angela，她跟祖母同樣的堅強；拉近了彼此的關係，縮短了「家」的距離。