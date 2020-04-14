4人以上拍外景 須申請「不反對通知書」 《踩過界II》快閃終審法院

【明報專訊】新冠肺炎疫情嚴峻，政府3月29日實施「限聚令」，禁止多於4人在公眾地方聚集。當時有關注電影與電視台等拍攝隊伍在街上取景，存在灰色地帶，當時無綫宣稱外景是工作場所，獲有關規例豁免。不過昨日香港電影工作者總會會長田啟文（田雞）表示收到通知，如在公眾地方4人以上聚集拍外景，事前必須向商務及經濟發展局附屬「創意香港」旗下電影服務統籌科申請「不反對通知書」。《踩過界II》日前在「限聚令」下於終審法院外拍攝，遭現場保安驅趕。

記者：陳釗、鍾一虹

攝影：鍾偉茵

自「限聚令」實施，有關心影視外景拍攝隊伍於街上取景是否受規限，演員與工作人員的數目必超額。4月初無綫《食腦喪B》在大坑取景，人群聚集，令街坊憂慮而報警處理。事後無綫回應傳媒，指拍攝外景屬於在工作地點工作，獲有關規例豁免，故外景拍攝暫不受影響。不過，亦有廣告業與電影業人士指條例下影視拍攝是受規管範圍，超過限制人數的街景拍攝要獲「不反對通知書」。

昨日田啟文（田雞）向傳媒透露，獲附屬商務及經濟發展局的「創意香港」的通知，超過4個人拍街景，需取得「不反對通知書」方能拍攝，他說：「 唔單止電影界，有關拍攝的，例如電視劇和廣告外景也需取得不反對通知書方可在街上進行， 直至限聚令結束；申請時，其實要講明拍攝時有什麼步驟要注意及要在現場執行，協調到才可以開工。」對於田雞的說法，無綫企業傳訊部回覆：「公司已致函創意香港提出查詢和要求釐清有關法律依據。」據知在釐清規例前，無綫的外景拍攝有應變措施。

遭保安驅趕

拍攝中的《踩過界II》上周四（4月8日）在指引公布前，「偷雞」在終審法院大樓外開工。當日拍攝大陣仗場面，主角王浩信、張振朗、張曦雯與蔡思貝等也在場，加上現場工作人員，逾20人聚集。「盲俠」浩信身穿大律師戲服，與眾人拍攝打完官司後離開的場口，其間曾遭保安驅趕。他們快閃拍半小時左右，王浩信極速轉裝轉場往下個場景。其後，蔡思貝亦在現場快閃補戲，只拍了一個鏡頭便跟工作人員離開。昨日《踩過界II》監製林志華被問及「限聚令」實施對此劇有否影響？他稱要由公司處理，又表示劇集已完成廠景，只剩外景戲分。

張振朗擔心拖慢進度

昨日張振朗到電台訪問時被問及「限聚令」下對《踩過界II》的拍攝影響？他坦言擔心拍攝工作受影響，說：「若果4人以上拍外景都通過申請，都幾大鑊，因為我們每日拍攝都好趕急，而且不知道個不反對通知書幾時才批出，不過安全至上，盡做啦！」他透露劇集因為借場地，加上幾名演員早前同時患病，進度已拖慢了近一個月，他說：「這部劇由去年12月尾拍到現在，都拍了好耐了，希望能趕上進度，盡快拍完啦！」

《陀槍師姐2020》包場拍

無綫目前拍攝中的劇集還有《食腦喪B》﹑《陀槍師姐2020》和《BB大晒》，《BB大晒》監製廖晉碩回覆：「政策嘅嘢都係要做，等公司安排解決。」《食腦喪B》男主角何廣沛回應記者表示，不清楚條例，一切跟從公司安排，暫時通告不見有影響。《陀槍師姐2020》監製方駿釗表示目前拍攝如常，主力廠景或在私人地方包場。

香港電影工作者總會會長田啟文（田雞）昨日接受《明報》電話訪問，他提及「限聚令」的規範包括影視與廣告拍攝，由於電影《手捲煙》已拍竣，目前沒電影在香港開工，故未見實際影響。他說：「電影業有別於其他行業，就算疫情結束，初步估計，全面復蘇開工最快也要8、9月。」他現正為業界基層向政府申請第二輪抗疫基金，政府只幫戲院僱主，電影基層沒有受惠，「這些人手停口停，希望政府可以幫助他們，所以已召緊急屬會會議， 看哪些工種的基層需要幫手，作出提案，及釐清什麼工種的人需要幫助，日內提交，作最後爭取」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com