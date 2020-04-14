電視城古裝街熱鬧「聚衆」 蕭正楠湯洛雯相信公司安排

《一笑渡凡間》主要在電視城的古裝街開工，昨日現場聚集了台前幕後、臨時演員等，非常熱鬧。（攝影/記者：陳釗）

【明報專訊】新冠肺炎疫情肆虐，政府早前實施「限聚令」，限制範圍包括影視圈，4人以上拍外景須先取得「不反對通知書」。蕭正楠與湯洛雯昨日在電視城古裝街拍新劇《一笑渡凡間》，現場有演員、工作人員和臨時演員聚集，十分熱鬧。

蕭正楠自稱「古裝玄彬」

蕭正楠表示他們主要在錄影廠和古裝街開工，連日開工，所以沒留意「限聚令」的報道，對條例也不太清楚，亦未聽聞影響拍攝工作。他相信公司安排的拍攝工作都是合法的。湯洛雯稱現主要在古裝街開工，所以不擔心，而且演員都是聽公司指令工作。

蕭正楠在《一笑渡凡間》艷福無邊，日前簡淑兒透露要除衫露背色誘他。他笑言未知尺度但不擔心；劇中他飾濟公，性格頑皮又口花花，成條村的女士都被他吸引，堪稱「古裝玄彬」，但他笑言純粹演戲，戲外沒什麽人睬他的。

湯洛雯受疫情影響，商演工作大減，幸之前有儲錢，所以沒那麼徬徨：「現在不用開工便待在家，所以都沒什麼地方需要花錢，現在逛公司便利店已當行街。」早前購入豪宅，可有供樓壓力？她說暫時無問題，這供樓計劃可以5年後才開始，但她還是要應付基本生活開支，所以希望市道可快點回復正常。

記者：陳釗