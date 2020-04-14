霆鋒舊愛 趙學而與盧巧音傾買餸

【明報專訊】蘇永康、黎曉陽、趙學而、羅敏莊、駱振偉昨日錄影ViuTV節目《Chill Club》，學而早前跟盧巧音（Candy）在節目中合唱《垃圾》引起迴響，網友指兩位謝霆鋒舊愛齊齊合作，乃是「世紀合唱」，學而說：「我們都是1990年代歌手，第一次同台合唱，的確是跨越了一個世紀的合作，好勁，值得紀念，我們以歌會友，都唱得好開心。」她透露與Candy私下也有交流：「我們傾買餸，點樣食得健康，又傾音樂，不明大家見到我們一齊點解好奇怪，地球是圓的。」問到她們有沒有傾往事，她說：「開心就傾，不開心的記來做乜，做人就是這樣。」

提到節目以謝霆鋒的《非走不可》開場，似有心安排，學而自爆本想揀唱這歌，想不到被駱振偉搶先：「我在演唱會也唱過《非走不可》，隻歌好聽就得，大家點解多疑又多心，不要常常想舊事，做人要向前看。」有沒有計劃邀請原唱的謝霆鋒任嘉賓？學而說：「請嘉賓是節目組負責，我不用請。」

蘇永康早前被拍到名店買手袋送給老婆，他表示疫情下不宜外遊，他支持留港消費，「我叫家傭姐姐一星期只煮3餐，其他時間叫外賣，方便又抵食」。兒子停課，他訂購了不少具教育用途的玩具。他稱確診數字近日回落，但呼籲大眾別掉以輕心，他也會繼續派口罩幫助有需要人士，不排除跟老友鄭秀文、許志安、張衛健等行善。談到「歌神」許冠傑開騷鼓勵港人，蘇永康盛讚他夠分量為港人打氣。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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