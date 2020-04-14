傳暗撻大隻仔鄭衍峰 馮盈盈護愛苗：唔好搞禍我

【明報專訊】馮盈盈跟拍拖4年的醫生男友鍾文浩（寶寶）雖已買樓並展開同居生活，可惜相見好同住難，去年底分手收場。近日寶寶被影到跟新歡手拖手睇日落，看來馮盈盈跟舊愛復合無望。回復單身的她，近日亦傳出新緋聞對象，是無綫藝人兼主播鄭衍峰。兩人在溫哥華拍《#後生仔傾吓偈》結緣，鄭衍峰有大隻仔之稱，現在是無綫娛樂新聞台主播。有指兩人「暗撻」3個月，馮盈盈回應《明報》，搞笑叫大家不要心急，唔好「搞禍」她的着落。

記者：陳釗

有傳馮盈盈去年11月跟大隊到溫哥華拍《#後生仔傾吓偈》特輯，在溫哥華長大的鄭衍峰（Leonard），做嚮導帶節目組去玩，相處下跟盈盈互有好感發展戀情，去年12月31日兩人共度除夕夜。

早前《#後生仔傾吓偈》安排甩拖的盈盈與8名小鮮肉玩Speed Dating，馮盈盈特別欽點Leonard任其中一名嘉賓，節目中Leonard更封盈盈為女神又向她表白。

否認單獨約會

昨日盈盈回覆《明報》時，否認和Leonard拍拖，她說：「除夕當日其實約了一大班朋友去元朗BBQ慶祝，除了我和Leonard負責去超市買食物，還有好幾個朋友一齊由圓方坐車入去，絕對不是二人慶祝除夕，行到那麼遠，是因為不想被人誤會，始終當時情况（剛分手）較敏感，不想影響朋友要上新聞。我和他是好朋友，其實我會結識新朋友，以及跟朋友出街食飯都好正常，我亦對此好坦誠。」

唔心急拍拖

問及感情狀况，盈盈表示抱開放態度，她說：「好多人都有機會的，不過我希望可以慢慢了解清楚他們，好多謝大家關心我，但我都不太心急，想慢慢看清楚先，認識新朋友，希望大家可以給我空間，大家不要這麼心急，唔好搞禍我啲着落喇！」至於Leonard被傳媒求證是否跟盈盈拍拖時，他說不清楚有關報道，要了解下。