疫情重創舞台劇界 蘇玉華潘燦良助同業解財困

【明報專訊】新冠肺炎疫情肆虐，為避免人流聚集，這幾個月來多個舞台劇延期與取消，重創舞台劇界的演員與工作人員。製作舞台劇《親親麗南》，由蘇玉華、潘燦良和張志偉組成的劇團「PROJECT ROUNDABOUT」，昨日在facebook發公開信，要進行一個助人自助的計劃，為心愛的行業出一分力。公開信開首：「活在大時代中，愈發刺激想像。希望藉着一些危機，喚醒人性光輝的一面。」表示劇團會再次合體，舉行一連4場的《不日上演》讀劇會；內容提到：「若果要發展戲劇，首先就要保住人才，保住他們的生活，他們才能創作。」

他們要用最簡單的方法與最少的資源去製造機會，讓同業在戲劇路上繼續探索同獲實際的經濟援助。他們計劃舉行4場《不日上演》讀劇會，包括莊梅岩的《教授》、龍文康的《過戶陰陽眼》、郭永康的《真實的謊言》及鄭國偉的《好日子》。

收益用作支援業界

為紓緩同業的經濟困難，會在籌備時便向台前幕後的工作團隊即時發放酬金，劇團會負責製作費，演出的票房和直播收入全數用作支援業界之用。《不日上演》將於香港藝術中心公演，上演日期未定要待香港疫情穩定，劇院可以再次安全入座，便馬上公演，同時設有網上直播。

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