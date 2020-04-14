【明報專訊】英國新冠肺炎確診人數超過8.4萬，死亡人數亦逾萬，日前當地就有兩名演員染疫亡；曾演出BBC長壽電視節目《The Goodies》的喜劇演員添布祿泰萊（Tim Brooke-Taylor），本月12日因新冠肺炎病逝，享年79歲，死訊得到其經理人證實。他在《The Goodies》的拍檔Graeme Garden，透過社交網Twitter發文悼念這名認識多年的戰友。據悉添布祿泰萊雖然年事已高，仍熱中演戲，最後一次在電視露面是2015年演出BBC的醫療肥皂劇《Doctors》。

另一方面，1960及70年代活躍於英國影壇及舞台的《新魂歸離恨天》（Wuthering Heights）女星希拉莉希夫（Hilary Heath），亦因新冠肺炎不治，享年74歲。希拉莉不止是演員，她1960年代在牛津大學取得心理學碩士，並專長於認知行為治療，曾到過世界各地不同的醫療機構工作。到1990年代，她又再投身影壇，《黑暗對峙》金像影帝加利奧文（Gary Oldman）首次當導演的《愈說話愈傷心》（Nil by Mouth），正是由希拉莉希夫監製，另外她還監製過《哈利波特》男星阿倫力文（Alan Rickman）與《摘星奇緣》曉格蘭特（Hugh Grant）主演的《藝海奇緣》（An Awfully Big Adventure）。

美國方面，確診人數突破52萬，超過2萬人死亡，饒舌歌手Gucci Mane前日在社交網Twitter卻發文稱，「我祈禱，憎恨我的人會死於冠狀病毒」；雖然未知他真正的意思是什麽，已迅速引來超過2000條留言，不少人指摘他，此時此刻很多人正受疫情所苦，甚至失去至親，批評他寫下歷來最糟糕的帖文。另外，男歌手P.Diddy舉行網上跳舞派對籌款，他多年前的舊愛、《豔舞大盜》女星JLo（Jennifer Lopez）亦跟未婚夫、棒球名宿Alex Rodriguez參加，不少粉絲見到JLo跟新歡舊愛同場，都十分興奮，結果籌得340萬美元（約2652萬港元）給非牟利機構助前線醫護人員抗疫。至於早前蟬聯《福布斯》最年輕億萬富豪的真人騷女星Kylie Jenner，早前聯同彩妝公司Coty生產消毒潔手液，終於有製成品，她並跟星媽Kris於上周五交到多家醫院的工作人員手上。

《銀河守護隊3》如期開拍

洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）則聯同Marcus Mumford、Charlie Puth和《天煞異降》愛美雅當絲（Amy Adams）等歌影星舉行網上演唱會，亦籌得30萬美元（約234萬港元）。

另一方面，受疫情影響，不少電影停拍及延期上映，但導演占士根（James Gunn）在Twitter表示，《自殺特攻2》會按原定計劃在明年8月上映，「我們按照進度製作，甚至超前了，很幸運可以在隔離之前完成，並在家中完成了剪接的工作」。至於他曾被「炒魷」及後又獲挽留拍攝的《銀河守護隊3》，占士根亦稱，「一切按新冠病毒爆發前的計劃進行」，換句話說，暫時未有任何時間上的調動。