木村父女賀工藤靜香生日

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉與妻工藤靜香早於2000年結婚，如今兩名女兒：現年18歲的木村心美和17歲木村光希，先後入行做模特兒。昨日正值「星媽」靜香50歲生辰，心美和光希分別透過社交媒體Instagram（IG）上載童年的母女合照，光希讚揚媽媽是世上最善良、體貼、懂得愛和原諒的人；心美笑言今後可能仍會激嬲媽媽，所以要先說聲對不起。

木村則首次透過微博公開與靜香多年前合照，相中木村「整蠱」老婆，出手令靜香做出「嘟嘴」的鬼馬表情，罕有地公開放閃。

昨日下午，心美與光希在家中開直播，攜手炮製蛋糕和甜品，為星媽賀壽，十分孝順。有趣的是，心美與光希各自透過IG直播，心美負責做甜品，光希則整蛋糕，二人不時回答網民提問，輕易吸引數萬網民追看。事後靜香更透露女兒不單送上精美甜品，還會親自下廚，讓她甜在心頭。

提起木村拓哉，前晚日本TBS電視台播出特備音樂節目《CDTV LIVE! LIVE!》，讓觀眾點播經典歌曲。當中最多人點播的是SMAP在某次跨年演唱會上，唱出經典金曲《世界上唯一的花》。節目播出後觀眾表示感動，雖然SMAP已經解散，仍能在電視上看到他們合體，兼且是無刪剪片段，相當珍貴。

文：蘇珮欣