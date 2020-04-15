《那一天傳奇》樂隊重組籌款抗疫

湯漢斯（左）在《那一天傳奇》飾演Oneders樂隊的經理人，有傳他跟樂隊成員將會亮相本周五舉行的網上演唱會。

【明報專訊】新冠病毒肺炎肆虐美國，截至昨日為止，當地確診病例超過58萬宗，死亡人數突破2.3萬，成為全球疫情最嚴重的國家。金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）自編自導自演電影《那一天傳奇》主角之一Tom Everett Scott昨日透過社交媒體宣布，他跟戲中飾演Oneders樂隊成員的Steve Zahn、Ethan Embry及Johnathon Schaech，將於本周五（17日）重組並在網上演出，為格林美屬下音樂組織MusiCares的對抗新冠肺炎慈善基金籌款。

Tom Everett Scott暗示在網上直播中，將會出現「神秘嘉賓」，網民紛紛猜測，《那一天傳奇》男女主角湯漢斯及莉芙泰萊（Liv Tyler）屆時有可能亮相，齊心為抗疫出錢出力。

湯漢斯上月在澳洲確診，成為荷李活首名感染新冠肺炎的藝人，他跟妻子麗達韋遜（Rita Wilson）現已康復出院，然而曾為《那一天傳奇》創作主題曲《That Thing You Do》的美國搖滾樂隊Fountains of Wayne成員Adam Schlesinger，本月初因新冠肺炎的併發症逝世，終年52歲，難怪戲中拍檔如此積極行動。

疫情亦令荷李活幾乎陷於停擺，原定6月在美國開畫的彼思動畫《靈魂奇遇記》（Soul），昨日宣布延至今年11月20日上映。