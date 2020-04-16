田啟文盼政府資助影圈基層員工 為期半年每月5500

【明報專訊】受疫情影響，經濟不景氣，電影業界「無戲開」，香港電影工作者總會會長田啟文昨日聯同立法會議員馬逢國、電影業代表舉行記者會，為業界面對的困境發聲，希望政府資助基層員工。

田啟文說暫時知今年內香港僅會開3部電影，是去年十分一，擔心電影從業員因而轉行，疫情後「戲一定有人拍，但係咪香港人拍？」他說1月至今只有一部戲開，是兩年前電影發展基金大專組勝出項目，現已拍完。4月尾原定有一齣郭富城主演的新片開拍，現不知會否延期；另一部是他投資、成本約1000多萬的電影。

怕電影復拍 無本地員工

他自言從影41年未曾如此擔心電影業，SARS都未驚過，但現時真的擔心。「限聚令」令電影更難開拍，他會繼續與政府商討安排。他說業內有約2000名幕後基層員工，現已有不少轉行，有副導演做地盤，有燈光師轉做保安，怕疫情好轉後，即使有戲復拍，但行內人士已轉行，需靠外勞，再無香港製作。他認為的士業界有工開，都受政府關顧，但電影業界無工開也無特別補貼，希望政府可提供每月5500元支援業界基層員工6個月。

後期製作人員協會會長陳樹幟說，今年至3月只有一部戲，香港有約60間後期製作公司，「60間公司去分，係想我哋死」。他指即使社會復蘇後開戲，但後期製作人員流失，有戲拍好也無法進行後期製作完成電影。

化妝師阿Mon哭訴在行業多年，行內大家堅持多年，一直喜愛電影業，加上不少人在行內做了10多年，難以轉工，期望政府可伸出援手。

記者：鍾妍