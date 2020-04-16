Lady Gaga率群星開全球抗疫慈善騷 張學友陳奕迅獲邀參與獻唱

百變天后Lady Gaga獲世界衛生組織邀請，與Global Citizen合作舉行全球慈善演唱會，向前線醫護人員打氣。（資料圖片）

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，百變天后Lady Gaga獲世界衛生組織邀請，與Global Citizen合作舉行全球慈善演唱會《One World：Together At Home》，演唱會於香港時間4月19日凌晨2時，透過電視及網絡作全球免費直播，為前線醫護工作人員打氣。香港「歌神」張學友與陳奕迅都在演出歌手名單之列，張學友對於獲邀參與這盛大的慈善演出，他表示：「只是做自己該做的事，希望可以幫上一點忙，疫情盡快過去。」

娛樂組

Lady Gaga日前透過視像電話在世界衛生組織（WHO）的疫情簡報會，宣布舉行抗疫演唱會《One World：Together At Home》，於多個網上平台聯播。她跟樂壇巨星艾頓莊（Elton John）、美國女新人王Billie Eilish、前披頭四成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）、Chris Martin、Keith Urban、Stevie Wonder等參與演出外，張學友與陳奕迅亦是表演嘉賓名單內。

3大電視台名嘴包括Jimmy Fallon、Jimmy Kimmel及Stephen Colbert更會一起擔任主持，陣容相當鼎盛。除歌手為全球加油打氣外，亦會有訪問世界各國的醫生、護理人員和家庭的真實故事片段。

在家錄影 供大會播放

網民在演出名單中發現張學友及陳奕迅的名字，感到驚喜。據稱張學友與陳奕迅會分別唱兩首歌，會預先在家中錄好演唱片段給大會安排播出。

張學友對於獲邀參與表示：「只是做自己該做的事，希望可以幫上一點忙，疫情盡快過去。」他希望在這困難的時刻，為全球人民一起加油打氣。