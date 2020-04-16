【開箱】織田裕二再演《金裝律師2》 首集人物多匆忙交代劇情

織田裕二（左）與中島裕翔（右）在劇中關係亦師亦友，也是同事。

【明報專訊】原定4月份登場的春季日劇陣容強勁，包括織田裕二主演的《金裝律師2》、篠原涼子《超級特派員2》、堺雅人《半澤直樹2》、木村拓哉《BG～貼身保鑣2》，以及石原里美擔正的《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方》等，可是新冠肺炎疫情肆虐，加上當地大部分劇集製作流行邊拍邊播，結果近10齣今季黃金時段日劇要延播。上述劇集除了《金裝律師2》本周一（13日）順利首播外，其他均未有映期。

美劇原著 韓國曾翻拍

《金裝律師》改編自美劇《Suits》，講述一名專業律師遇上擁有超強記憶的少年，繼而聘請他做新紮律師的故事。富士電視台買入版權後，首季於2018年10月播出，由《東京愛的故事》織田裕二與鈴木保奈美、《熱血水球少年》中島裕翔、《緊急救命3》新木優子，《摘星廚神》中村杏、《信用欺詐師》小手伸也等主演。其實日本已經是第二度翻拍，韓國KBS電視台捷足先登，2018年4月推出同名劇集，由《阿斯達年代記》張東健伙拍《大力女子都奉順》朴炯植合演。

《金裝律師》首季錄得10.81%平均收視，最高達14.2%，成績不俗，算是拯救了富士「月9」檔（逢周一晚9時播出）近年低迷收視。憑新鮮的演員配搭、錯綜複雜的法律案件，口碑不俗，今年初宣布原班人馬開拍第2季。

《金裝律師2》周一如期開播，首集錄得11.1%成績。礙於疫情，外界預期的春季日劇收視大戰，暫時無法「上映」，《金裝律師2》孤身上陣，成績難以比較，待同季劇集復播後，才知高低。

急召中島裕翔回巢

第2季首集講述織田裕二為替知名女歌手簽約美國唱片公司事宜，急召在美國進修的中島裕翔回巢，並識穿唱片公司壓榨歌手酬勞。之後織田裕二陷入一宗涉及100億日圓（約7.2億港元）無人駕駛飛機技術出售的案件；與此同時，織田裕二將一宗知識產權案交給中島裕翔，考驗他的能力。首集要交代的劇情甚多，顯得有點急速，包括中島裕翔火速重返日本公司，亦提到今季新加盟的《大叔的愛》吉田鋼太郎，飾演律師事務所前高層，有望回歸，威脅到織田裕二與鈴木保奈美的地位，加上客串航天科技公司社長的反町隆史，令到原本要說的故事通通用對白及場景交代，相當匆忙。

航天公司僅社長秘書兩人

日版《金裝律師》與韓版相比，前者較注重劇情，後者則將重點放在演員身上。日版經常快速轉換場面，數個角色穿插其中，各自說幾句對白交代情節，或許更貼近美版原著，卻稍欠細膩，譬如織田裕二與中島裕翔之間亦師亦友的感情，着墨不多；兩人如何利用個人專長來解決棘手案件，也匆匆帶過。製作方面也有點草率，反町隆史的航天科技公司，與一般寫字樓沒大分別，辦公室除了秘書外，看不到任何員工，似隨便找個會議室拍攝裝作大公司。