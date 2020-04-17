無綫視后倒戈拍ViuTV劇 胡杏兒產後復出演性治療師

【明報專訊】無綫近年接連有花旦流失，繼胡杏兒、楊怡、李施嬅後，效力12年的田蕊妮昨日亦正式約滿離巢。至於曾被力捧的李佳芯，去年疑捲入政治風波傳遭雪藏，被飛出多部劇集，無綫要急捧新一批花旦上位。ViuTV劇集獲不少好評，新開拍的《熟女強人》吸引產後復出的無綫視后胡杏兒倒戈助陣，同劇還有已離巢的沈卓盈、影后吳家麗、傅穎、吳千語、陸詩韻及何佩瑜等，演繹7個時代女性的故事。胡杏兒感謝監製伍健雄賞識，她首次飾演性治療師，很有挑戰性，更期待與吳家麗同場演出。

娛樂組

胡杏兒於2015年7月約滿無綫，結束16年賓主關係，最後一部在無綫播出她主演劇集是2016年底的《巾幗梟雄之諜血長天》，她離巢後曾演出多部內地劇集。胡杏兒婚後現育有兩歲半大仔李奕霆（Brendan）及9個月的細仔李奕霖（Ryan），她大部分時間照顧家庭。

《熟女強人》7個故事串連

近日ViuTV新劇《熟女強人》監製伍健雄在社交網宣布邀得胡杏兒參演，他表示早前因一部劇集《歡樂頌》，令他想到時下女性面對好多問題，經過與編劇們開會後，定下7個主題，包括「雪卵」、「爭撫養權」、「同性戀」、「性上癮」、「換妻」、「爸爸去哪兒」及「脫單」，再將7個故事連成一條大故事線，人物角色穿插互動。他選了一班有新鮮感及好戲的女演員，其中要跟前夫打撫養權官司的性治療師角色鄒靜，他邀請產後復出的胡杏兒演出。他說一向好欣賞胡杏兒，由於對方是幸福少奶奶，角色背景跟現實中的她反差極大，對她有好好的發揮機會。

杏兒期待戲鬥吳家麗

胡杏兒劇中角色是能幹的時代女性，但發現丈夫有外遇後夢醒，一邊重建生活，一邊要爭女兒的撫養權，還要再面對一次又一次的打擊。她多謝監製伍健雄的賞識，她說：「本身都喜歡拍一些比較女性戲為主的題材，今次在《熟女強人》所演角色剛好是自己想演的類型。第一次演性治療師，很有挑戰性，加上劇中的對手幾乎是第一次合作，也很有新鮮感。當中包括自己心目中的女神家麗姐（吳家麗），一直很想有機會跟她合作，今次終於恨到，雖然仍未同埸演出，但非常期待。」她劇中跟憑電影《金都》角逐金像獎最佳男主角的朱栢康亦有不少對手戲。

吳千語演繹雙性戀者

監製伍健雄提到其他女演員，他說跟吳千語曾合作多次，如電影《王家欣》、《女子監獄》，覺得她在不同角色上多變。今次讓她嘗試演繹性取向上陷入迷思的角色。吳千語表示花很多時間去揣摩角色，與型男栢天男合作默契良好，相信拍攝時會有不少火花。伍健雄還邀得傅穎，周旋於吳千語與栢天男之間。

陸詩韻是自由身，她對今次演出《熟女強人》都好期待，她說好多人一齊合演好開心。今次拍攝ViuTV劇，她稱環境不會陌生，合作都是以前無綫的人。