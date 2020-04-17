相隔10年再拍無綫劇 秦沛自嘲老牌新人 煞科不捨張曦雯

【明報專訊】秦沛、王浩信、張曦雯及簡淑兒等昨日於尖東一間酒店內，拍攝無綫新劇《踩過界II》，劇情講述秦沛和王浩信兩師徒在演講會上對決。適逢這場是秦沛的煞科戲，劇組特別炮製驚喜，剪輯了一段拍攝花絮送給他，並安排女兒姜麗文獻花給爸爸。秦沛在台上勉勵一班演員：「大家努力、加油！」

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

秦沛（Paul哥）與張曦雯一齊受訪，Paul哥談到最後一日煞科戲，心情既開心又不捨，他說：「開心是終於拍完一套劇，因為我已超過10年無在TVB拍劇，感到很不捨得，因有個咁靚女的徒弟。」

Paul哥表示原本計劃拍完就回溫哥華休息，但疫情關係暫時不走，留在香港跟大家共渡時艱。張曦雯亦表示非常不捨，很開心識到Paul哥，她說：「這幾個月來，Paul哥都很惜我們，又跟我分享了他從影73年的經歷，Paul哥有很多笑話和故事，每日從他身上學到不少東西。」

Paul哥謙稱很開心與一班新人合作，每日亦從他們身上學習，他說：「他們現在的演繹方式跟10年前已經不同，所以我常跟他們說我是老牌新人，有很多方面都要重新學習。」至於之後會否再為TVB拍劇？Paul哥表示看緣分。

王浩信成功與Paul哥全家合作

王浩信在劇中與Paul哥最多對手戲，表示對方的氣場很勁很猛，他說：「但他見你是後輩，會就一就收少少（氣場），所以大家合作得很舒服。其實同Paul哥已是第二次合作，上一次在電影中我飾演他的兒子，今次則亦師亦友，亦愛亦恨。」

王浩信坦言今次與Paul哥合作沒上次在電影首次合作那麼緊張，而且與對方不同的家庭成員也合作過，他說：「有姜大衛啦，還有我入行第一個音樂節目已與姜文杰合作，今次劇中又有Paul哥和姜麗文，終於集齊，蓋齊『印仔』，所以跟他們有份親切感。」王浩信表示他尚欠大澳戲分未拍，5月頭才煞科，但緊接5月7日便開新劇，現時已開始做功課，所以沒得休息。

簡淑兒拍法庭戲 死背對白

戲中飾演「盲俠」王浩信徒弟的簡淑兒，表示戲外都當對方是師父，她說：「我成日都會請教王浩信， 他很樂意教導。有時他和張振朗想效果好些，會即興加對白，好彩我都接到。」簡淑兒直言拍攝過程中最困難是法庭戲，因有些字眼不能改，加上對白又長，有些較深的中文字她又不懂，唯有靠死背。

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