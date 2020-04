里安納度出賣角色誘粉絲捐款

next

【明報專訊】金像影帝里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)一向行善不遺餘力,眼見新冠病毒肺炎肆虐美國,確診個案更是全球之最,決定參與All In Challenge挑戰行動,呼籲粉絲踴躍捐款予Americas Food Fund慈善基金,幫助受疫情影響的低收入家庭獲得溫飽,捐款者更有機會跟他同場演出,在金像導演馬田史高西斯(Martin Scorsese)執導、他跟另一影帝羅拔狄尼路(Robert de Niro)合演的新片《Killers of the Flower Moon》獲得一個小角色,可以在片場待上一天,並獲邀出席此片首映禮,可謂機會難逢。

里安納度昨日透過社交媒體上載短片,跟羅拔狄尼路一起鼓勵網民捐款之餘,又點名同志名嘴愛倫狄珍妮絲(Ellen DeGeneres)及《星際啓示錄》馬修麥康納希(Matthew McConaughey)接受挑戰,前者率先響應,宣布捐出100萬美元(約780萬港元)抗疫之餘,又表示捐款者有機會跟她一起主持清談節目《The Ellen Show》。

另一方面,《雙子任務:疊影危機》男星韋史密夫(Will Smith)前日透過視像電話,訪問30多年前跟他合組DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince的舊拍檔、原名Jeffrey Townes的DJ Jazzy Jeff表示,早前出現發燒、失去味覺和嗅覺等症狀,懷疑自己已經感染新冠肺炎,但一直未有機會接受病毒測試。

在新冠肺炎影響下,各地政府頒布限聚令,並要求民眾家居隔離,為了苦中作樂,早前有網民發起Pillow Challenge,參加者需要用皮帶或其他東西把枕頭掛在身上,令它彷彿變成一條裙子。金像影后荷爾芭莉(Halle Berry)昨日接受挑戰,公開她戴上墨鏡、帽子襯「枕頭裙」的照片,網民大讚性感又好看。