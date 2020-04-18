吊威也扮水中救謝芷倫 王浩信：好考演技體力

王浩信為效果神似，在半空中捉着謝芷倫，又要做出向上游的動作，並配合閉氣表情，甚考演技及體力。（攝影：黃梓烜）

【明報專訊】王浩信昨日於電視城拍攝無綫新劇《踩過界II》一場吊威也戲，劇情講述他與謝芷倫連人帶車跌落海，他要救出暈倒車廂中的謝芷倫，兩人要在綠布景演繹游上水面的戲，十分考演技。王浩信為效果神似，表情肉緊，加上吊威也，顯得甚辛苦。他說拍落水戲這方法最似真及安全，過往都是這樣處理，但都會拍跌落海一刻。他4年前拍《致命復活》飛車戲曾發生意外受傷，他日前重回舊地拍跌落海戲，他能克服恐懼，以後坐乘客位也不會驚。

王浩信近月來忙於拍攝《踩過界II》，昨日劇組在電視城內露天地方搭建綠布景，拍攝他在海中救謝芷倫出車廂的戲。王浩信謝芷倫被威也吊高，他在半空中要捉着謝芷倫，又要做出向上游的動作，並配合閉氣表情，考驗演技及體力。

拍攝完畢兩人一同受訪，王浩信被問到是否因「限聚令」不能拍外景，要以後期CG方法拍攝？他解釋道：「不是！現在拍落水戲都是以這方法最似真和安全，之前都是這樣處理，但依然要拍落水戲的，就是跌落海一刻，之後便在綠布景繼續游。」

「總好過在水底拍」

王浩信表示即使科技進步不用在水中拍攝，但吊了一整日威也，加上天氣熱，難免覺得有點辛苦。問這樣拍水中戲可感困難？他說：「因為拍《致命復活》時試過，之後又拍過很多吊威也戲，今次拍攝前都有參考在水中的反應片段，是有點技巧的，尤其是手指和嘴的動作，都要處理得比較細緻，好考演技及體力，但總好過真的要在水底拍，因為危險性高好多。」

王浩信稱很開心之前重回拍《致命復活》飛車戲撞傷的地方拍攝跌落海的戲分，令他能克服恐懼，以後坐乘客位也不會驚。

謝芷倫扮暈都要用力

謝芷倫首次拍吊威也戲，獲王浩信大讚比起自己當年首次吊威已算是很淡定。她認為角色暈了反而演起來更加不舒服，她說：「因為我都要用力，免對手王浩信太辛苦，不過第一次吊威也覺得幾好玩，好彩無尖叫。」

記者：林祖傑

攝影：黃梓烜