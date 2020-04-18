張振朗「唧」時間見女友

【明報專訊】劇集《機場特警》演員張振朗、蔡思貝、鄧佩儀、楊明、黃子恆及關禮傑昨日到樂富派防疫用品。與家人同住的張振朗因密密開工拍劇，故平時做足防疫措施，免影響到家人。蔡思貝亦擔心身邊人患病多於自己，如因自己影響他人必會內疚。他們正趕拍新劇《踩過界II》，受「限聚令」影響，拍外景雖有阻滯，但仍繼續拍攝，問題交公司處理，暫時未收到內部通知，不清楚稍後到大澳拍外景會否如期進行，也不知煞科日期會否延遲。

蔡思貝避談胡鴻鈞

張振朗日前到食肆開餐，座駕違例停泊遭抄牌。他形容吃了一碗好貴的米線，「違例泊車是我衰，今次當買個教訓，當日趕時間開工才極速快食。（忙拍劇可有時間見女友？）點都一定要見，辛苦都要『唧』時間出來」。他反問一起趕劇的蔡思貝如何分配時間？對方口快快答都可以「唧」時間出來。追問是否見緋聞男友胡鴻鈞？她避談道：「與化妝師傾起，今年好感慨難過，希望大家加油。拍攝此劇近半年，都是返公司化妝間，收工便回家，瞓醒又再返公司。不羨慕張振朗有拖拍，是羨慕他有麵食，我就畀心機拍劇。」

鄧佩儀望持續畀家用

鄧佩儀帶上眼鏡、口罩及手套，做足防疫措施，她稱因身邊多醫生朋友常叮囑小心，自稱被洗腦。單身的她不覺醫生朋友有追求之意，反而常被她追問減肥方法。早前她自爆入行初期曾有經濟問題，不能給父母家用，更要靠他們接濟，每月給她1萬元，可幸近年已有改善，「公司幫我接好多代言工作，在這困難時間覺得自己好幸運，去年開始已給5位數家用，那一刻比得到任何東西更開心，希望可持續做到」。習慣做慳妹的她就算有男友也不會要求對方買東西，但目前疫情下也不敢跟人約會見面。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中