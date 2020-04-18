演協4．25辦網上抗疫騷 網民要求古天樂開金口

【明報專訊】新冠肺炎肆虐全球，歌神許冠傑周日舉行網上免費直播《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，為全球華人抗疫打氣，獲得極大迴響，錄得逾644萬觀看人數。香港演藝人協會亦將於下周六（4月25日）與YouTube平台合作舉辦《#StayHome #WithMe》，繼續為港人打氣，鼓勵大家留在家裏抗疫。演協會長古天樂落力參與開會及邀請藝人支持，目前落實演出歌手有古巨基、張繼聰、薛凱琪、鍾舒漫、夏韶聲等。還有蔡一傑施展廚藝、林芊妤與林德信示範瑜伽。

娛樂組

由於疫情肆虐，市民都盡量留在家中抗疫，但透過網絡亦能拉近大家距離。繼許冠傑後，演協亦希望出一分力，宣布與YouTube平台合作，本月25日舉行《#StayHome #WithMe》在家抗疫音樂會。

古巨基薛凱琪獻Sing 傑仔教煮餸

音樂會由下午1時開始，每個時段有不同環節，包括蔡一傑教煮餸、林德信與林芊妤教瑜伽等。晚上7時至9時開始「香港音樂之夜」，演出有古巨基、張繼聰、薛凱琪、鍾舒漫、夏韶聲、小肥、J.Arie、森美等。

古仔密密開會 感謝YouTube直播

演協會長古天樂（古仔）身體力行，跟相關人士開會研究演出流程，他說：「今次疫情啟發了不少本地藝人善用YouTube與粉絲分享自己的故事和才華，也能與粉絲們有更多元化的互動。感謝YouTube香港為香港人推出這個特別活動，讓香港人即使留在家中也能在網上欣賞創意無限的藝人及YouTube創作者的創作，也因為YouTube跨地域、跨熒幕的特性，本地和海外的粉絲也能繼續支持香港藝人。我知道不少藝人在計劃開設YouTube頻道與大家分享他們的生活點滴，甚至鮮為人知的才華。在4月25日大家可以先睹為快，透過YouTube重新認識他們和了解他們的熱情。」有不少網民希望古天樂屆時都會開金口獻唱。

古天樂早前關心演藝界前輩，為他們送上口罩。他亦關注社區的弱勢社群所需，「古天樂慈善基金」之前從全球蒐購130萬個外科口罩，經社福機構、自助組織、宗教社區服務中心等，捐予全港18區有需要人士。