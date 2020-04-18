朱智勳 全智賢 傳合演《智異山》

朱智勳自認是全智賢的粉絲，如果二人合演《智異山》，無疑是夢想成真。

【明報專訊】韓劇《藍海傳說》38歲女星全智賢產後復工，客串Netflix原創劇集《屍戰朝鮮》第2季作為熱身後，便將擔綱主演同一編劇的新作《智異山》。早前有傳《梨泰院Class》朴敘俊獲邀出任男主角，但據韓媒昨日報道，《屍戰朝鮮》朱智勳才是「真命天子」，後者所屬事務所並未否認傳聞，只說「有待確認」。如果消息屬實，二人可算合作無間。

自2018年誕下第2胎後，全智賢一直養尊處優，僅於相夫教子的空檔，接拍廣告或亮相代言活動，就算早前客串演出《屍戰朝鮮》第2季，亦只在結局閃現10秒左右，據編劇金恩熙透露，全智賢的角色將會在第3季主力登場，並且有大量動作戲分，令人期待。

《屍戰朝鮮》編劇《鬼怪》導演合作

《屍戰朝鮮》男主角朱智勳自爆在全智賢現身片場最後一刻才得悉，「我是全智賢的粉絲，很想跟她一起演出，可惜至今還未有機會合作」。或許是編劇金恩熙答應助他圓夢，又或是朴敘俊因與IU合演電影《Dream》而撞期，據韓媒昨日爆料，金恩熙與《鬼怪》導演李應福炮製新劇《智異山》，將會由朱智勳伙拍全智賢演出。

《智異山》講述登山尋死、殺人及救人的故事，朱智勳飾演韓國國家公園新入職的護林員，內心卻藏着一個「不能說的秘密」；至於全智賢的角色則未明。對於朱智勳是否接拍新劇，所屬事務所表示：「目前還未答應演出，有待確認工作日程。」

減租傳造假 全智賢澄清人為錯誤

《屍戰朝鮮》與《智異山》均由同一製作公司負責，據報每集製作費高達20億韓圜（約1274萬港元），按照一季16集計算，《智異山》全劇製作費便需320億韓圜（約2億港元），因此選角絕對不容有失。新劇暫定今年下半年開鏡，並於明年上半年首播。

提起全智賢，在新冠肺炎疫情影響下，不少韓星如Rain、金泰希、元斌與李娜英等均響應坊間的「善良的業主」計劃，紛紛向名下物業的租戶減免租金，跟小商戶共渡難關，贏得民眾讚好。全智賢也不例外，除了捐款抗疫外，同時宣布減免商戶3及4月份的10%租金。

不過，全智賢的善舉卻被指變質，前日有報道指她選舉性地減免首爾三成洞及論峴洞部分商戶租金，其他租戶則不獲寬減，就算減租亦只是5%，而非她所講的10%，明顯是人為錯誤。對於有關指控，全智賢所屬事務所昨日回應，強調是物業管理人員失職，導致部分商戶未獲減租，後來經過溝通，名下所有商戶都已享受同樣優惠。