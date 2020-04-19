李連杰細女Jada抑鬱症復發 「以為過不到這一關」

【明報專訊】56歲李連杰與58歲利智結婚逾20年，育有20歲長女Jane及17歲細女Jada，一對女兒長得亭亭玉立，遺傳媽咪利智的好身材，被不少網民讚是索爆星二代。Jane與Jada都在美國讀書，早前陪爸爸出席《花木蘭》在美國舉行的首映禮。Jada不時在社交網分享靚相和生活點滴，給人陽光女孩感覺。不過她前晚突然發文自爆曾受焦慮及抑鬱症困擾，最近在新冠病毒疫情下她的病復發，以為過不到這一關，慶幸她得到專業人士幫助。她鼓勵有同樣問題的人要面對及克服。

李連杰細女Jada與家姐Jane同在美國讀書，Jane在美國哈佛大學攻讀文理學士課程；Jada就讀菲利普斯學院（Phillips Academy）。Jane早前獲邀參加巴黎成人禮舞會，細妹Jada都有陪家姐出席。上月兩姊妹陪爸爸李連杰現身《花木蘭》美國首映禮，吸引大家的目光。

「隔離對心理健康造成傷害」

Jada的社交平台放有不少生活照，見她大部分都流露甜美笑容，充滿陽光感覺。

前晚Jada上載兩張穿著黑色T恤、神情輕鬆、面帶微笑的照片。她以英文撰長文自爆曾有一段長時間受到焦慮及抑鬱症的情緒病困擾，近日在新冠病毒疫情下再次嚴重復發，她以為過不到這一關，慶幸她得到專業人士的幫助。新冠肺炎肆虐全球，美國疫情嚴峻，Jada表示她這條發文是嚴肅信息，她透露自己處於安全環境，感到萬分感謝，但隔離對她的心理健康確實造成傷害。

籲關注身邊人情緒 助克服難關

Jada鼓勵大家如果跟她遇到類似情况，其實並不孤單。對新冠病毒焦慮如心理問題一樣，是真實的，可以接觸很多熱線及網上資訊。她說：「相信大家有能力克服，如身邊朋友遇到問題，要留意及關心他們，確保一切正常，幫助他們克服難關。」

不少網民讚她勇敢公開自己的經歷，讓大家在疫情下更加要關注身邊人的情緒問題。

娛樂組