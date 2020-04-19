生意蝕入肉 靠積蓄度日 羅霖尋找商機疫境自救

【明報專訊】香港去年經歷反修例風波，今年則爆發新冠病毒肺炎，疫情導致經濟陷入嚴峻危機，令本身經營洋酒代理及美容院生意的羅霖每月虧蝕最少6位數字，加上中港兩地的演藝工作亦全面叫停，在負收入的情况下，唯有依靠積蓄度日。山不轉路轉，路不轉人轉，羅霖已考獲保險經紀牌，又憑內地人脈轉售口罩到歐洲，多元化發展，要打勝這場人生硬仗！

有「美魔女」稱號的54歲羅霖，去年推出寫真集分享凍齡魔法。她保持一貫優雅形象，事實卻與普羅市民一樣，在疫境面對難關，正咬緊牙關掙扎求存。

月蝕6位數變負收入

羅霖與朋友投資洋酒代理和美容院生意，成為她的主要收入來源。在去年反修例風波和今年疫情的雙重打擊下由盈轉虧，近兩個月賣酒生意和美容院營業額都大跌一半，美容院還應政府防疫規例暫停營業14日，兩邊生意營運開支合共每月蝕6位數變負收入。羅霖設法疫境自救，她說：「洋酒代理的生意，會以半價促銷，寧願賺微利。之前搞品酒會反應不錯，最高紀錄開到70萬一張單，但限聚令下要暫停。」

內地購口罩轉售德國

羅霖的美容院現安排美容師輪流放假或停薪留職，盡量做到不裁員，她說：「政府的防疫基金紓困措施對支付租金的幫助不大，我要開源節流，早前跟上海的美容院合作做網上直播，分享美容心得，也有助提高在內地的知名度。」眼見疫情下全球口罩供應短缺，羅霖與朋友在內地蒐購品質經嚴格檢測的醫療口罩，運到德國出售，稱憑合理價錢做「良心商人」，希望找到不同商機，實行多元化發展。

考獲保險經紀牌留後路

羅霖身為家庭經濟支柱，負責供養父母和3名兒子供書教學生活費，單是兒子在美國的學費、生活費、屋租，每年都花上50萬以上，加上全家開支，每月最少要10幾萬。偏偏目前零工作、零收入，只能靠積蓄過活，慶幸早有危機意識懂得未雨綢繆，「當年第一份工做空姐，早已買定人壽、醫療、意外、儲蓄保險，萬一出事都有錢留給家人和3個仔。而且近期疫情令人注意健康，更覺保險的重要，幸之前已考獲保險經紀牌照，否則再遲一些驚不夠資格做。」

面對疫情改變人生觀

面對未知何時結束的疫情，當遇上壓力感不開心時，羅霖會透過飲酒、看書及聽音樂減壓，亦會在家跳舞、唱歌當做運動，亦會陪幼子親子樂，一起下廚煮美食。最搞笑是母子加工人姐姐一起玩鋤大弟當娛樂，始知原來疫情下有失亦有得。經歷過離婚傷痛兼負起單親媽咪責任，羅霖領悟人生總會遇到大大小小不同難關，回望過去，離婚已不是什麼大件事，反而疫情令她人生觀有更大改變，「今次似打仗，隱形敵人（病毒）很得人驚，醫護人員就是軍人，他們好偉大，令人好感動。面對疫情、戰爭與生死，人類其實很渺小，不能控制任何事，惟有時刻保持危機感，即使在順境時也作最好和最壞打算，有事時就不會感徬徨」。她相信有能力去幫人是一種福氣，待3個兒子將來都大學畢業，自己放下重擔便計劃進修和多行善。

場地：MBL馬伯樂酒業

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

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