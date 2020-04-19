抗拒「狄龍個仔」稱號 譚俊彥曾不想與爸爸合照

【明報專訊】譚俊彥入行20年，近年簽約無綫獲力捧，早前主演《法證先鋒IV》收視創佳績，下周播出他另一部擔演劇集《十八年後的終極告白》。他入行後一直承受「星二代」、「狄龍個仔」的稱號，他坦言好有壓力。他接受港台車淑梅主持節目《舊日的足跡》訪問時說：「所謂人在人情在，人家只係畀面半退休的爸爸，但爸爸不會同人講『用我個仔』，其實無呢支歌唱，爸爸不是電影公司老闆，不是演藝人協會會長，人哋點解要畀機會我？我以前會好介意，甚至不想同爸爸合照，但長大了無咁執著，其實同他一齊合作拍片，甚至兩代都做過『包青天』，下一代睇到都是好事，是一個緣分。」

梅艷芳教誨一生受用

譚俊彥當年因爸爸狄龍才有機會與梅艷芳（梅姐）拍電影《慌心假期》，他說梅姐教他要識得選擇朋友，知道應該去及不應該去那些地方，至今仍很受用。爸爸狄龍同樣要求他三不，「不發生同性戀、不吸毒、不入黑社會。我從來對這些事無興趣，爸爸好放心」。曾被網民指是「收視毒藥」，他稱不介意是假，時也命也，無論順境逆境，人生都要向前行。他之前10多年在內地拍過60部電視劇，簽無綫5年沒有請假，漸漸地被人知道他識演戲，非常安慰。

談到太太任祉妍，譚俊彥說過往有過幾段關係，直至在內地拍劇遇到任祉妍，令他想穩定下來，用誠意打動她。

太太任祉妍是最大後盾

後來任祉妍懷孕，他決定結婚，並回港發展。他眼泛淚光哽咽說：「太太是我最大後盾，她放下自己事業成就我這個家，我好幸福有一個好太太！」

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