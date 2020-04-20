被「國光女神」梁云菲分手 金剛：很痛很錯愕

【明報專訊】39歲金剛去年4月高調宣布與有「國光女神」之稱的台灣藝人梁云菲（Nana）拍拖，稱Nana是「我的女人」！Nana則笑金剛：「小子，給你賺到了！」兩人拍拖以來愛得甜蜜，不時在社交網曬親密合照，更有傳他們計劃今年結婚。昨日突然傳出金剛前晚在無預警下「被分手」，他感到難過和錯愕。金剛昨日在社交網曬手臂紋身照，承認「分」訊，但未有透露原因，說什麼理由不重要，他祝福Nana：「希望你能朝着你的夢想去飛吧！」

娛樂組

金剛與Nana公開戀情剛好一年，沒料到突然爆出「分」訊。上月底他們還一起工作，各自在社交網曬合照，當時金剛寫道：「一起工作真的很爽！彼此懂彼此！」Nana則說：「今日，難得咱們倆又一起上鏡。」可惜此情不再，前晚分手告終。金剛在無預警下「被分手」，他感到難過和錯愕，金剛經理人證實「分」訊，指兩人是和平分手，彼此祝福。

金剛前日上載黑白照留言R.I.P

有指兩人分手後已取消關注對方社交網，金剛前日上載黑白潛水照，寫道：「R.I.P」，未知是否為逝去的戀情「默哀」？Nana近日亦兩度發文似有所指，她先說：「孤獨就是自由，會讓人飛翔的自由。但在飛起來之前，你必須放開你一向熟悉的地心引力 。那個穩穩將你握在手心保護你的力量。你必須走，必須背棄，必須離開，必須自私。對所有親愛的或衷心憎惡的說不。世界上只有一種成功，就是用自己喜歡的方式，過完一生。」之後她再說：「當你眼淚忍不住要流出來的時候，睜大眼睛，千萬別眨眼。你會看到世界由清晰變模糊的全過程，然後在淚水落下的那一刻一切變得清澈。以前很多人都說當眼淚要掉下來的時候，就倒立吧。但是我不會倒立，那就待在海裏吧。」

曾合作主持網上節目

「分」訊爆出後，金剛昨午更新社交網，上載手臂紋身照，他留言未有透露分手原因，他說：「其實…什麼理由都不重要了﹗﹗﹗雖然很痛，也很錯愕，但還是要祝福，希望你能朝着你的夢想去飛吧！」他們本月初放片上視頻平台齊齊做網紅，第一波去暢泳、潛水。現在分手會否繼續合作主持網上節目？金剛經理人表示該節目是彈性錄影，目前未規劃下集。

Nana於2014年加入節目《國光幫幫忙》，擔任「國光女神」，因而人氣急升，她在個人社交網不時大方展示性感身材，當中不乏水著照。