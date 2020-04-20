張振朗演囂張特警驚出街被打

【明報專訊】張振朗及張曦雯昨日趕拍無綫新劇《踩過界II》，他們透露原飛往緬甸拍攝的戲分因疫情取消，將於下周改往大澳取景，劇本無改，只是場景轉了地方，黃祥興、朱敏瀚及孫慧雪依舊飾演緬甸人，其間他們會在大澳暫住，省卻車程，當正到海外拍攝。

張振朗表示主演的《機場特警》播出後，他的角色性格囂張，有很大迴響，他自言也覺得角色很乞人憎，但如演得不夠囂張，就脫離了角色的本質，「有很多人留言，都是指角色幾好笑，沒有人話乞人憎，我亦放下心頭大石，都驚出街畀人打。」問女友楊偲泳可有讚演得好？他帶點害羞說：「她話好睇，盡力做啦！繼續加油。」可有試過如劇中約了女友卻爽約？他說：「現實生活當然不敢，要跪玻璃。」

張曦雯生日收VR眼鏡讚男友變醒

張曦雯早前表示，同居外籍男友健身的地方有確診人士，為安全自我隔離14日，她表示男友已完成隔離，二人攬攬對方後便第一時間結伴打機，她說：「因為我5月生日，他送了一個好勁的VR眼鏡給我作禮物，真的很開心，上次生日他買了個粉紅色手袋給我，我不鍾意，至今沒用過，其實好少男友送禮物給女友會100%滿意，但又永遠不會提醒男友，我就是一直無提他，所以他買的禮物，我都不喜歡，今年他就醒了！好開心，其實不用買得太名貴，只要買最新款的遊戲機給我就可以了。」

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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