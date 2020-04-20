陳茵媺偕子女冧招賀壽 陳豪生日享天倫甜入心

【明報專訊】陳豪日前49歲正日生日仍要為無綫新劇《陀槍師姐2020》開工，他獲劇組特地在放飯時間送上蛋糕及合唱生日歌祝賀，拍檔宣萱代表獻花兼送上面膜作禮物及留守片場繼續開工，好讓他晚上能提早回家跟妻兒一起慶祝，回家後收到太太陳茵媺及子女親手製作的生日蛋糕，陳豪開心得笑到見牙唔見眼，陳茵媺還拍片放上社交平台及寫下愛的宣言，向老公送上甜蜜祝賀兼大曬恩愛。

記者：林祖傑

攝影：孫華中

陳豪昨日繼續為《陀槍》開工，他表示今年生日雖然因疫情不可四圍去，不過他要求很低，可以跟家人慶祝對他而言已經好開心。問有什麼生日願望？他說：「現在最緊要的是不好的環境同疫情盡快過去，所有人能過回正常生活，明天更加好，希望快點陽光普照。」

仔女送自畫生日卡

他透露子女除了與媽媽合力製作生日蛋糕，還各自畫了一張生日卡送給他，他冧爆道：「未到生日，他們一畫好就好興奮忍不住立即送了給我，其實我已儲埋很多，所有卡都貼在牆上，見到好開心。」

昨日他要穿冬季厚衫開工，他笑言即使天氣回暖亦無問題，因拍慣古裝已訓練到不怕熱。他表示該劇要趕拍，並於6月交貨，拍竣他便可以放假休息。

孻女做電燈膽

陳茵媺前晚在社交平台分享孩子幫忙整蛋糕的片段，二仔Nathan及孻女Camilla幫手整忌廉花，之後與大哥Aiden及媽媽一齊裝飾蛋糕。陳豪收到蛋糕甜入心，想與太太咀嘴時，Camilla做電燈膽夾在中間，十分搞笑。

陳茵媺留言︰「4月16日是一個非常特別的日子，我們在家裏慶祝了這一天。我們製作了一個芝士蛋糕，上面放了新鮮的士多啤梨、紅桑子，還放了自製的蛋白甜餅，然後淋上士多啤梨醬。最後撒上朱古力塊，糖粉和新鮮的薄荷葉。祝這個男人生日快樂，他的笑聲證明『愛』是有聲音，有不可抗拒的感染力，我們非常愛你，陳豪！」

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