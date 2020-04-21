串流直播 爾冬陞做代表 金像獎5•6網上揭賽果

《花椒之味》（圖）在今屆金像獎僅次於《少年的你》獲11項提名，包括鄭秀文角逐影后，不過她主演的《聖荷西謀殺案》同時入圍女主角，恐分薄票源。

【明報專訊】受新冠病毒疫情影響，香港電影金像獎協會主席爾冬陞（小寶）早前已宣布今年首次取消第39屆香港電影金像獎的實體頒獎禮，亦未能在原定的4月19日頒獎，至於用什麼形式宣布賽果，經過兩個月商討和研究，以及緊貼疫情進展，昨日小寶在電話受訪時表示，決定於5月6日下午3時，透過facebook、YouTube和Instagram等3個平台直播揭曉19個獎項；至於幾時頒獎，則仍要視乎疫情發展。小寶說：「希望在第40屆金像獎頒獎禮前舉行，我好理解得獎者得不到同業的掌聲，是有點遺憾，協會會盡能力在明年彌補，無論以什麼形式舉行，得獎者那份榮譽是不會減低的。」

記者﹕柯美

小寶表示，金像獎協會一直希望在網上直播頒獎典禮，但由於有點複雜和難度太高而被迫放棄，「有112名候選人，他們分佈各地，包括內地和台灣，又涉及人力和技術等問題，所以決定4月底有最終票數後，盡快公布賽果，至於怎樣頒獎給得獎者，要待疫情結束和限聚令之後，有幾個時間都可以，例如明年金像獎40周年舉行記者會，公布入圍名單時同時頒獎，又或者舉行頒獎禮前一天（星期六）在紅地氈舉行，但還未決定，要看疫情和交通問題。（會否在第40屆金像獎頒禮一齊頒？）不想，想劃分清楚。」

頒獎禮擇日舉行

小寶又透露在網上公布賽果，本來都想大規模舉行，邀請嘉賓一齊揭曉，鑑於會聚集很多工作人員，為了保障所有人的健康，保險公司又不受保，所以才一切從簡，由他一人做代表，用20分鐘時間串流直播（Live Streaming）。金像獎一直堅守保密原則，以往會計師會在文化中心舉行頒獎禮當晚，才將票數交到大會手上，今年則會在公布賽果前一刻才開票。

至於賽果揭盅後，獎座會直接交到得獎者手上，還是在頒獎儀式才到手，則會彈性處理，小寶表示﹕「視乎得獎者意願，得獎者想攞住個獎影相先，便給他們，不過在頒獎禮會照頒，影相留念，所以今屆特刊亦不會停刊，但會延遲至公布賽果有得獎者感受之後。」本屆特刊將以Behind the Scenes（幕後花絮）為主題，由電影的「黑與白、光與影」開始帶大家進入不為人所了解的幕後世界。另外，昨天同步發放宣傳短片，將本屆入圍電影精華片段重組。

剩錢將歸還政府

今屆沒有實體頒獎禮，雖然沒有轉播費和贊助收益，但小寶表示損失不算太大，他透露過去金像獎頒獎典禮製作費過千萬，今屆因為一早決定煞停，不想亂花公帑，故今年香港電影發展基金雖增撥至900多萬元予金像獎協會，但亦用不盡，會把剩餘的歸還政府。小寶說﹕「頒獎禮因反修例風波移師九展舉行，但又發生新冠肺炎，其實金像獎協會今年的工作量大好多，最終決定取消實體頒獎禮後，個多月前已停用一班合約制的製作組員工，目前金像獎協會辦公室只得4名員工，盡量減低支出。」