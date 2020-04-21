新劇拳拳到肉 談善言險毁容 AK硬食歐錦棠一腳

【明報專訊】談善言（阿談）和江𤒹生（Anson Kong，AK）在ViuTV新劇《打天下》飾演空手道高手歐錦棠的徒弟，兩名武術「初哥」為此特意苦練空手道。劇中拳拳到肉，阿談不但打到傷痕纍纍，還險毀容，她說：「今次是我入行以來打得最甘的一次！」而「戲齡」最淺的AK則很怕拖累劇組，故拍攝時緊張到要死，連靚仔樣都兼顧不暇，還自爆被歐錦棠嫌筋骨硬，狠狠硬食了對方一腳，他說：「踎低足足痛了5分鐘才能站起來。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

阿談在劇中飾演準奧運空手道選手「莊惠」，與AK飾演師姐弟，她表示很喜歡其角色性格，直接、坦白，遇到喜歡的事會百分百努力，且愈挫愈勇，希望能成為跟對方一樣的人。AK則表示其角色性格與他有同有不同，兩人都是超級樂天，不過「關志浩」為人做事得過且過，什麼都無所謂，至遇到空手道才找到人生目標，他說：「但我本人對任何事都是有所謂和有要求的。」

密集式特訓

兩人皆稱事前對空手道的認識是零，但棠哥（歐錦棠）很好，開鏡前特意提早3個月幫他們密集式特訓，親自教導空手道和拍攝技巧。阿談說：「我視今次為一次挑戰，真的由零開始，洽談時已被角色的熱血所吸引，人生有幾可遇到這麼熱血的角色，所以完全無猶豫過。不過大家不要看棠哥平時很友善，一講到打就很認真，很嚴肅和要求很高，他也將勇於挑戰的精神放了在我們身上，招數亦愈練愈難。」AK亦稱棠哥對每個細節都很執著和嚴謹。

阿談自爆拍攝時心理壓力很大，知道劇本是棠哥多年心血，不想有負對方，她說：「今次是我入行以來打得最甘的一次，身上的瘀傷已數不清，因為經常要高踢，所以主要是腳傷，但令我喊的反而是之後去做物理治療，人生第一次做衝擊波，我簡直黐了線，痛到不得了。」

演戲初哥壓力大

本身有舞蹈底子的AK，自言對記招式套路和平衡力方面有幫助，但筋骨卻遭棠哥嫌硬，他說：「棠哥都大跌眼鏡，所以他唯有安排拳擊的動作給我。」今次也是他入行以來戲分最重的一個角色。

AK坦言開頭壓力非常大，因同劇都是有經驗的演員，最新是他，很怕拖累別人，他說：「棠哥也擔心我會應付不來，特別做戲方面，所以開拍前除了教我空手道，也花了很多時間跟我練戲和研究角色，導演還跟我做心理輔導，叫我當玩便可。所以真的要多謝劇組，大家很有愛，不怕我錯，很願意去教導和包容我。」

盲拳打死老師傅

談到拳腳無眼，阿談自言劇中受傷率高，但慶幸沒流血，笑稱最難忘有場搏擊戲，被拳手打中鼻子，即時暈陀陀，她說：「完了那場戲我即刻去問化妝師，我的鼻有沒有歪了。還有比較深刻的是棠哥說我打傷了他，有場戲我們對打，翌日他跟我說他氣門傷了，呼吸有點辛苦，但我都忘記了是哪一下打中他，可能這就是『盲拳打死老師傅』。」

對於獲棠哥盛讚她捱得有天分，阿談笑稱是被環境逼出來，但她對武術亦產生興趣，希望可向打女方面發展。

AK則笑言與棠哥試位時，自己不小心衝前了半步，被對方一腳踢中氣門，踎低足足痛了5分鐘才能站起來。問到拍攝過程中，可有被誤中「小AK」？他笑稱每當去到近要害位時，棠哥就會叮囑大家要小心，所以最後都能力保不失。

問作為偶像的他，是否要Chok住打？AK笑言拍攝時已緊張到死，一心只想達到棠哥和導演的要求，已沒時間去顧及樣子的問題。

髮型：Larry Ho @ IL COLPO（談善言）

化妝：German Cheung（談善言）

服裝：Marni Guerrilla girl（談善言）

CALVIN KLEIN JEANS（江𤒹生）

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com