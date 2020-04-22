相隔兩年再合唱 HotCha忘詞自嘲年紀大

【明報專訊】女子組合HotCha的3名成員張惠雅（Regen）、張紋嘉（Crystal）及黎美言（Winkie）自兩年前的演唱會後，昨日再次合體獻唱，為ViuTV節目《Chill Club》擔任嘉賓，她們均表示疫情對工作有影響，Regen笑說：「現在大家都好似坐月咁！」她們笑稱只相隔兩年沒一起唱歌，已不太記得歌詞，可能年紀大了。HotCha成軍13年，她們表示最始料不及是歌曲《屈尾十》成為經典歌，頓變成經典組合。Crystal稱她們樣子仍很年輕，不會接受不到。Winkie笑道：「最接受不到是街上有個牛高馬大的人，說細細個就聽我們唱歌，我未嫁㗎大佬！」

雷有暉望8月成功開騷

另一嘉賓雷有暉表示太極樂隊原定年底開騷，他下月亦舉行個唱，但因疫情，個唱暫時延至8月於西九戲曲中心舉行。問是否有信心8月能成功開騷？他說：「一定啦！看現在這走勢，大家再忍多會，應該無問題。」他稱這段時間也留在家中，已很久無見一班太極成員，連有成員生日，都是在社交群組送上祝福和問候。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com