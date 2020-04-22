網民激讚神剪接 金像獎預告片對白應景引共鳴

舒琪大讚今屆的金像獎預告片是最強剪接。（資料圖片）

預告片其中一句對白：「你看過人突然之間變動物嗎？」引起網民無限聯想。（視頻截圖）

以今屆14部入圍電影剪接成的金像獎預告片，包括有《幻愛》（右圖）及《葉問4》（左圖）。當中有不少精彩畫面及精警對白。（視頻截圖）

【明報專訊】受新型冠狀病毒疫情影響，原本於4月舉行的第39屆香港電影金像獎取消實體頒獎禮，延至5月6日由協會主席爾冬陞透過facebook、YouTube和Instagram三個平台直播揭曉19個獎項。大會前日發放一條近3分鐘的預告片，在網上播映時引起熱議。短片以今屆14部入圍電影的畫面和對白，剪接加上混音而成，引起網民共鳴，有認為內容充滿隱喻，將電影講成香港近年的故事。導演舒琪以「嘩！嘩！嘩！唔睇唔得！」大力推介這短片。有網民大讚剪接出色，力推應先奪「最佳剪接」。

娛樂組

第39屆香港電影金像獎頒獎禮的預告片是香港鮮浪潮導演編劇盧煒麟、李啟浩負責剪輯，混音是鄧學麟。

盧煒麟於2017年執導《今晚打喪屍》，李啟浩出身香港藝術學院，憑《羊》獲鮮浪潮短片最佳電影獎。預告片在YouTube上架一日，點閱次數逾27萬次，在社交平台亦狂洗版被網民讚是「神剪接」。

內容充滿隱喻

預告片以《聖荷西謀殺案》的對白開首：「同一件事，放喺唔同人身上，就係不同嘅意義。」接着是《少年的你》：「This used to be our playground.（這裏是我們曾經擁有的樂園） This was our playground.（這裏曾是我們的樂園）This is our playground.（這裏是我們的樂園）」精警對白配合不同電影的畫面，還有「你看過人突然之間變動物嗎？」「人，不是應該生為自由的嗎？」「但我諗我哋嘅夢，係時候要醒。」

其中播出《掃毒2天地對決》一幕是車牌GM831私家車於地鐵站內橫衝直撞，引來聯想。還有《葉問4》的畫面見甄子丹說：「遇到不公義的事情，我一定要站出來。」

《花椒之味》的「如果我們已經很努力，這個世界還是沒有變更好，點算？」、《少年的你》的「只有你贏了，我才不會輸。」最後《叔叔》對白「點呀！老友，好嗎？」《戲棚》的一幕成最後畫面，棚上掛旗，寫着「風調雨順」。

導演舒琪推介唔睇唔得

網民將有關對白變成金句重溫又重溫，有留言：「這哪是預告？這根本是現實。看得好難過。」更有人問：「點解睇一條頒獎典禮嘅預告片會喊嘅？」又有說「聲畫都好有共鳴」。有人認為短片引起聯想，似在講述香港社會運動經歷的隱喻。

導演舒琪轉發短片並留言：「嘩！嘩！嘩！唔睇唔得！唔睇唔得！唔睇唔得！嗱，呢種就係香港電影精神啦！最強剪接！淨係呢條片已經可以攞金像獎！」不過，也有人認為有些評論是過分解讀。

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