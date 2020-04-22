鄭俊弘取消美國婚禮 計劃年尾在港擺酒

【明報專訊】鄭俊弘（Fred）和譚嘉儀昨日於電視城錄影節目，嘉儀更帶同媽咪現身。母親節將至，Fred透露會與媽咪和未來外母一齊慶祝，由於「限聚令」，所以會在家吃飯慶祝，由準老婆何雁詩（Stephanie）下廚，他說：「其實早兩日Stephanie都煮過給我媽咪吃。（未來奶奶有何評價？）她讚很好。其實Stephanie前一晚都很大壓力，最後她煮了燜牛腩、蒸魚等很多菜式，掂呀。」

受新冠肺炎疫情影響，Fred表示美國的婚禮應該會取消，Stephanie有少少失望，不過已付訂金可改期，或者婚後一周年再去搞派對。現計劃年尾在香港擺酒，但很多酒店都爆滿，預計至少擺30圍，他直言很頭痕。

嘉儀被取笑無拖拍

嘉儀則表示因母親節與媽咪生日相近，所以會一同慶祝，都是計劃留家煮飯給媽咪吃，她說：「我們會一人炮製一道菜，我會煮冬菇燜雞翼，以前在外國讀書時經常煮這個菜，這是我的『飲餸』。」

問嘉儀每逢這些節日會否被媽咪催婚？Fred插嘴說：「有男朋友先啦！」嘉儀聞言無奈說：「連續有幾個人在我Ig留言說：『阿Fred話你冇拖拍呀』，好衰囉。」叫Fred在婚禮上為嘉儀介紹對象？Fred笑言身邊很多朋友已婚。口裏說不心急的嘉儀即笑說：「你說未婚的才可以做兄弟，幫吓手，做朋友先，哈哈。（很心急？）No！我一點都不dry。」

記者：陳釗