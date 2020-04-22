佐斯布連違反封城令致歉 《蝙蝠俠》《沙贊2》受疫情影響延期公映

芭芭拉史翠珊公開佐斯布連妻子到訪的照片（圖），令他們違反隔離令一事曝光。

【明報專訊】新冠肺炎疫情肆虐美國，確診病例超過78萬宗，數目是全球之冠，加州州長紐森（Gavin Newsom）上月頒布「封城令」，限制民眾外出，在Marvel超級英雄片《復仇者聯盟4：終局之戰》扮演奸角「魁隆」的佐斯布連（Josh Brolin）卻懶理，日前偕妻女探望父親占士布連（James Brolin）和繼母芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand），卻因後者「自爆」事件，佐斯布連只好公開道歉。

為了遏止美國疫情，加州州長紐森要求4000萬市民留在家中，限制外出活動，直至另行通知，令到當地成為美國首個實施全州隔離政策的州份。不過，憑《夏菲米克的時代》角逐奧斯卡最佳男配角的佐斯布連卻漠視居家隔離指令，日前偕妻子Kathryn及歲半女兒Westlyn外出探望父母、現年79歲的占士布連和77歲芭芭拉史翠珊。

芭芭拉史翠珊爆料

原本「神不知鬼不覺」，卻因芭芭拉把新抱Kathryn的照片上載到社交媒體，導致事件曝光，佐斯布連更遭網民鬧爆。據芭芭拉表示，佐斯帶同妻女登門探訪，「我最喜歡孫女的圖畫」。諷刺的是，芭芭拉聲稱祝願國民身體健康，卻縱容親人違反「封城令」，佐斯隨即拍片公開道歉。

佐斯解釋，他跟父親的寓所相隔不遠，原本打算遙望對方，並未想過近距離接觸，「結果這個計劃失敗了，我承認這做法是不負責任」。

疫情不單阻隔人際關係，亦打亂了荷李活的發行部署，據美國綜藝網站The Hollywood Reporter報道，改編自DC超級英雄漫畫的電影，包括《猿人爭霸戰》系列導演麥維斯（Matt Reeves）執導、《吸血新世紀》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演新版《蝙蝠俠》（The Batman），以及《沙贊！神力集結》續集（Shazam! 2），分別延期3至7個月，即2021年10月及2022年11月上映。

傳《花木蘭》籌拍續集

原定2022年8月開畫的《閃電俠》（Flash），最新映期卻提前兩個月。不過，男主角艾薩米勒（Ezra Miller）剛於本月初捲入酒吧打女粉絲事件，有網民發起杯葛行動，要求電影公司解僱艾薩，且看事態發展。

提起杯葛，去年在香港反修訂《逃犯條例》風波期間，迪士尼新片《花木蘭》內地女星劉亦菲透過微博轉發撐港警言論，觸發全球網民罷睇，加上疫情影響，電影最終延期。

雖然《花木蘭》出師未捷，有傳迪士尼對新片寄望甚殷，首集還未開畫，一眾監製已商討開拍續集事宜，現階段仍未定出導演及演員人選，但撤換女主角的機會應該不大吧？