【開箱】日劇《M我珍愛的人》 90年代日本樂壇的美好回憶

新納慎也（中）飾演天才音樂人，被指是向「樂壇教父」小室哲哉致敬。

【明報專訊】日本樂壇天后濱崎步去年推出半自傳小說《M我珍愛的人》，自爆出道初期，她跟所屬唱片公司avex社長松浦勝人的一段舊情。小說推出後成為社會熱話，朝日電視台打鐵趁熱購入版權，翻拍成同名日劇。

《M我珍愛的人》剛於上周末首播，因劇情與角色設定誇張而再次掀起話題，加上劇集播放不少1990年代大熱歌曲，成功喚起樂迷的集體回憶。香港觀衆可透過串流平台Viu同步收看。

發明星夢的女孩

《M我珍愛的人》講述歌手Ayu遇上唱片公司製作人Masa，二人從亦師亦友，發展成為戀人的故事。首集講述Ayu自幼因父親失蹤，在福岡老家與媽媽及祖母一起生活，從小立志成為當紅藝人，高中時期加入經理人公司，成為兼職模特兒，其後進軍藝能界，並與祖母搬到東京，一邊升學一邊兼顧演藝活動，但都是臨時演員之流。

某日Ayu在夜店遇上一直尋找有潛質新人的「A Victory」唱片公司高層Masa，她被對方看中，提議她努力練習唱歌。Masa暗中培訓Ayu一事，傳到後者所屬事務所社長耳內，於是阻撓她跟Masa見面。然而Ayu不顧一切離開公司，希望轉投Masa旗下。

濱崎步的接班人

劇中Ayu一角由濱崎步同門師妹安齊Kalen飾演，安齊年僅20歲，無論年紀、外形抑或形象，均與初出道的濱崎步相近，唱片公司亦刻意打造安齊成為步姐接班人；Masa由《有喜歡的人》三浦翔平扮演，坊間曾質疑他太英俊，跟現實中的松浦勝人毫無共通點，明顯是為美化角色。不過，劇集首播後，觀眾隨即把談論焦點，轉移到三浦翔平的老套對白上。

《M我珍愛的人》由日劇《奪冬之愛》的鈴木收擔任編劇，作品以「重口味」見稱，新劇完全呈現個人風格，除了男女主角外，多名配角的造型極盡浮誇之能事，例如飾演「獨眼」秘書的性感女星田中美奈實，她一直迷戀已婚的三浦翔平，公然在辦公室內挑逗他，一時坐在他的大腿上，一時拿起提子扮眼珠，令人發笑。

樂壇的光輝歲月

另一方面，扮演「A Victory」音樂監製的《絕對零度4》男星新納慎也，濃妝造型也很嚇人，由於角色設定為天才音樂人，有傳是向「樂壇教父」小室哲哉致敬。

事實上，《M我珍愛的人》以1990年代日本樂壇為背景，劇中出現大量當年金曲，包括組合TRF名曲《Boy Meets Girl》，但改名USG登場；三浦翔平籌組男女組合Over The Fact，暗示當年紅透半邊天的Every Little Thing；其後安齊清唱樂隊Globe名曲《Departure》等，首集已播出9首歌，不禁令人懷愐1990年代日本樂壇的光輝歲月。