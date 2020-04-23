分享湊仔經 陳豪囑謙仔：有得瞓好瞓

【明報專訊】陳豪與岑麗香（香香）昨日於電視城分別為新劇《陀槍師姐2020》和《BB大晒》開工。談到羅仲謙（謙仔）和太太楊怡（阿怡）宣布女兒「小珍珠」日前已出世，與謙仔拍《陀》劇的陳豪表示，也是跟大家同一時間知道喜訊，很替謙仔和阿怡開心，已第一時間恭喜兩人：「之前同謙仔拍戲，都跟他分享湊仔經，如何照顧孕婦和BB，叫他有得瞓好瞓。」他沒聽聞謙仔會停工一段時間照顧太太，劇組現時拍攝得如火如荼。他也想去探望阿怡和BB，但現在未是合適時間，希望遲些可一聚。

香香祝新手爸媽日日開心

香香表示已like了謙仔和阿怡在IG發帖的喜訊，稍後會趁拍攝空檔再傳短訊恭喜，她稱真的很開心。會否跟他們分享湊仔經？香香說每對父母湊法不同，如他們問起或大家傾開會分享一下：「我祝福他們每日都開開心心，最重要身體健康，多些休息。我亦希望BB日日開心，食得、瞓得和屙得，早點戒夜奶，對父母好點，希望有日我們的BB可以一齊玩。（會否傳授瘦身心得？）這個要慢慢來，先讓身體休息好，到適當時候才做運動，又可以在肚位塗些油去妊娠紋，還有紮肚都有幫助。如果她需要有關資料，我一定會推介給她。」

記者：陳釗