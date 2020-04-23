林盛斌全家唱農夫歌搞笑慶母親節

【明報專訊】林盛斌（Bob）一家六口前晚錄影無綫節目《流行經典50年》母親節特輯，主持薛家燕兩名子女都有參與，並向媽媽獻吻，十分溫馨。Bob與老婆及4名子女一同亮相，陣容強勁。他透露因小朋友喜歡農夫，一家會唱《456Wing》：「我早兩個星期見到農夫，他們聽到都『吓？母親節唱呢首？』相信其他嘉賓會唱溫情歌，我們不如搞笑下啦。」大家姐霏霏負責rap，覺得農夫的歌較易rap，事前練了幾日，又跟弟妹夾歌，大家都唱得很好。細仔（林道申）也表示很好玩。

「Bob嫂」Pearl日前在家落樓梯時失足，搞到韌帶斷裂要坐輪椅。問Bob在母親節有何表示？他指太太的腳說：「沒什麼表示，可以去哪裏？我諗都是在家慶祝。」Pearl說之前真的很痛，但現時ok，小朋友又惜番她。老公呢？她笑言：「他不嘈住我已經是惜我。」Pearl憶述受傷經過稱，當晚深夜聽見老公和朋友按門鈴，心急去開門時在樓梯扭到：「我當時仲奇怪咁夜哪裏啪一聲，下一刻有知覺時我已痛到掐實隻腳，然後工人姐姐扶我上牀，翌日去看醫生，完全康復要8至12個星期，不過稍後可換一個較輕盈腳套。」笑言罪魁禍首是Bob？Bob說太太愛他而已，有些事情真的無法預計，不過Pearl受傷後還去計算術數確是勁。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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