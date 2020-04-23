否認因蔡思貝反目 許廷鏗怨胡鴻鈞失聯令人擔心

【明報專訊】許廷鏗傳因好友胡鴻鈞與蔡思貝拍拖，導致多年兄弟情不再，兼且反面收場。許廷鏗昨午到商台宣傳新歌《無力感》，直認與胡鴻鈞少聯絡，又稱對方很少回覆他的短訊，失聯令人擔心，正等待對方找他，但他否認及不覺得兩人反面。他自稱是「讀者鏗」，「食花生」留意胡鴻鈞和蔡思貝的進一步發展。

許廷鏗透露新歌會收錄在年底推出的新專輯，但並非受新冠肺炎疫情而影響計劃。提到與胡鴻鈞傳反面，他承認二人少聯絡：「有新歌出都會傳給朋友聽包括Hubert（胡鴻鈞），不過確實近期大家少聯絡。其實有少少唔太好意思，我和蔡思貝互相不認識，但又要人家答我的事，我也不想代答或評論別人。」他不知胡鴻鈞將有新劇上映，因少看電視，又自稱為「讀者鏗」，正「食花生」留意他和蔡思貝的進一步發展。

不想蒙在鼓裏

再追問為什麼兄弟會傳反面？許廷鏗否認：「不覺得有反面，他之前傳短訊稱工作上有事要先處理，之後會找我。之前在鄧小巧和林欣彤的音樂會卻見不到他，真是很少聯絡。」

是不是嬲他拍拖後有異性無人性？許廷鏗吐苦水說：「不是這樣說，只是身為讀者都期望他有個說法話我知，等我不要蒙在鼓裏。我知大家工作都會遇到麻煩，只是他真的很少回覆我短訊，失聯令人擔心。」他記不起對上一次幾時聯絡過，希望對方會找他，正等待回覆。

赤膊照掀熱議

提到日前他在社交平台分享裸露肩膊的「肉」照，許廷鏗解釋只為表達新歌內容，此際大家都好像有種無能為力的感覺，坐在同一條船上，赤膊是意味赤裸面對情緒。至於網民將注意力集中在他的身形上又叫再露多些，許廷鏗笑言：「這是我性感底線，露少少夠了。自知向來身形不是我強項，要接受不完美，其實相片只是圖像，最緊要首歌幫到大家。」

蔡思貝721發文惹聯想

蔡思貝主演劇集《機場特警》正熱播，前晚她在Instagram發文：「有些事情，不是說放下就能放下，有些經歷，不是說忘記就能忘記#機場特警#辛凱晴#辛仔」，雖然看來是宣傳劇集，但因是「721元朗事件」9個月的日子，惹起網民不同聯想。

另外，有指蔡思貝數天前上載一張她指向有「721」字眼的路牌照片，惹網民議論她會否像李佳芯捲入政治風波。有傳無綫曾向蔡思貝了解，她解釋是因劇情有感而發，路牌只是拍外景時影，純粹巧合。

記者：林蘊兒