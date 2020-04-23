16歲日本嫩模自爆未婚先孕 北川景子結婚4年終懷孕

Daigo（左）與北川景子（右）自2016年結婚後，有傳各有各忙，無暇「造人」，如今終傳懷孕喜訊，難怪夫婦倆都感興奮。

【明報專訊】在新冠肺炎肆虐日本之際，日劇《你家是我的事》33歲女星北川景子宣布結婚4年首度懷孕，預產期為今年秋季，總算是疫情中的一個喜訊。另一方面，合演網台AbemaTV真人騷《今天開始愛上你》的16歲日本嫩模重川茉彌與17歲YouTuber前田俊，宣布6月結婚，女方現已懷孕。

剛於本月8日慶祝42歲生辰的日本男歌手Daigo，相隔半個月再傳喜訊，昨日他透過社交媒體宣布愛妻北川景子懷孕的消息，預產期為秋天，「我夫婦倆將會迎接新生命來臨，雖然目前全球及日本都面臨困境，但我會以實際行動去保護妻兒，亦希望大家送上溫暖的祝福」，Daigo報喜之餘，不忘呼籲粉絲共同抗疫，「大家都要好好照顧自己呢」。

到神宮參拜祈求順產

北川景子與Daigo於2016年1月註冊結婚，同年5月補辦婚禮，由於後者是已故日揆竹下登的外孫，因此婚宴非常隆重，邀請600名人明星出席。在婚禮舉行前夕，Daigo接受日媒訪問時曾經表示：「希望婚後能有3名孩子。」經過4年努力，北川終於首度懷孕，向着目標邁進一步。

由於刻意減產，加上疫情影響，因此在過去數月裏，北川景子能夠專心安胎，有傳去年她為拍攝電影《初戀》而罕有地把一頭長髮剪短，如今看來可能是為懷胎而早作準備。

另一方面，最新一期日本雜誌《女性Seven》偷拍到Daigo夫婦到神宮參拜的照片。事發在本月中旬，穿著便服並戴上口罩的北川景子和Daigo，現身東京港區的芝大神宮，這裏以祈求順產聞名，因此吸引不少信徒遠道而來參拜。據報已進入穩定期的北川，刻意穿著長外套，並以手袋遮掩腹部，令人難以察覺她的孕肚。

除了北川景子外，年僅16歲的日本嫩模重川茉彌，前日亦透過社交媒體上載一堆超聲波照片，藉此宣布她已未婚懷孕，並跟AbemaTV真人騷《今天開始愛上你》的17歲拍檔前田俊，將於6月註冊結婚；前田俊亦透露，女方已經懷胎8個月，隨時迎接新生命降臨。

日本藝能界喜事重重，歐美娛樂圈亦一樣，美劇《F檔案》男星祖沙積遜（Joshua Jackson）去年跟黑人女星茱迪史密夫（Jodie Turner-Smith）結婚，前日透過發言人宣布女方已經誕下嬰兒，母子平安，但拒絕透過嬰孩的姓名、性別及出生體重等私隱。

Aaron Carter將榮升父親

至於去年自爆患有精神分裂症及躁鬱症的美國男歌手Aaron Carter，前日亦透過社交媒體宣布，女友Melanie Martin已經懷有二人的骨肉，「我將會成為一個非常忙碌的爸爸」，並強調家庭對他而言非常重要。令人意外的是，上月底Melanie涉嫌毆打Aaron而被警方拘捕，相隔3星期即傳有喜，難免令人擔心，他倆會是稱職的父母嗎？