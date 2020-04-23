分手不足半年 剛力彩芽前澤友作復合

剛力彩芽（右）與舊愛前澤友作（左）日前到東京某高級餐廳撐枱腳，令到復合傳聞甚囂塵上。

【明報專訊】日劇《首相閣下的料理人》27歲女星剛力彩芽，2018年搭上日本著名購物網站Zozotown的44歲創辦人前澤友作，二人不時透過社交媒體公然放閃。直至去年11月，剛力彩芽承認分手，豪門夢碎唯有復出拍戲。

據最新一期日本雜誌《週刊文春》報道，剛力彩芽與前澤友作分手5個月後閃電復合，記者目擊二人在本月19日晚上，乘車抵達東京六本木一家高級餐廳，從偷拍照片可見，二人戴上口罩，但前後腳下車，並由多名身材高大的保鑣護送，相當大陣仗。

有知情人士透露，二人該是今年初已經秘密復合，事緣今年1月，前澤友作宣布跟網台AbemaTV合作推出真人騷《前澤友作認真相睇紀錄 Full Moon Lovers》，希望透過節目尋找新女友，並跟對方一起登陸月球，言猶在耳，相隔3星期前澤突然單方面煞停節目，估計跟他成功「翻撻」剛力有關。

另一方面，有傳今年2月中旬，前澤在千葉縣一家高級旅館接待商務拍檔時，親自宣布已跟剛力復合的消息，令現場人士議論紛紛。

復合消息曝光後，剛力所屬事務所回覆日媒查詢時表示，由於這是她的私人感情問題，事務所不會干預，對於復合與否，既不承認亦不會否認。