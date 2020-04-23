【開箱】《夫妻的世界》熱潮燒到內地 網民支持佘詩曼演大婆

《延禧攻略》製作人于正讚賞金喜愛的演出，他稱寫了一個有關出軌的故事，網民反應熱烈，紛紛推薦佘詩曼（圓圖）演大婆角色。

【明報專訊】《藍海傳說》韓國型男李敏鎬退伍後首度拍劇《The King：永遠的君主》上周首播，卻無法撼動《夫妻的世界》地位，最新公布的韓劇話題排行榜，《夫》劇蟬聯冠軍，前者只能屈居第二。據報最新劇情講到金喜愛飾演的大婆跟《阿斯達年代記》朴海俊扮演的出軌丈夫離婚後，兩人之間的恨意並未止息，「小三」韓素希誕下女兒，並跟朴海俊結婚，回到高山市居住，朴海俊想奪回失去的一切；至於韓素希扶正之後，會否重複金喜愛的命運，朴海俊身邊又出現「小四」？成爲觀衆關注焦點之一。

網民關心韓版結局會否爛尾

《夫妻的世界》上周播出第8集，突破20%，僅次於《天空城堡》，成為有線頻道JTBC歷來最高收視劇集亞軍；據報編劇已完成結局，並正趕拍。《夫》改編自英劇《福斯特醫生》（Doctor Foster），後者共兩季，每季5集，每集近一小時；《夫》全劇16集，比原著多出6小時內容，編劇必須另加枝節，甚至修改結局。之前不少看過英劇原作的觀衆評為「爛尾」，根據影視網站IMDB資料顯示，《福》結局篇僅得6.7分，是全劇最低分的一集。所以不少網民得知《夫》已完成結局劇本後，都肉緊表示「渣男」朴海俊必死，又認為金喜愛必定要擺脫「渣男」，不要被失敗婚姻禁錮等，希望結局不要爛尾。

其實歷來講賢慧大婆、出軌渣男與妖媚小三的通俗劇不少，無綫編劇就樂此不疲，遠的有推陳秀雯上事業高峰的《再見亦是老婆》，近的有去年楊千嬅主演《多功能老婆》；可是《夫妻的世界》在Viu播放，卻吸引唐詩詠、陳敏之等無綫藝人追看，而且毫不諱言大讚「好睇」。

觀衆推薦迪麗熱巴演小三

連《延禧攻略》內地著名製作人于正，上周也在微博自稱有追看《夫妻的世界》，他透露之前已看過BBC播的原版《福斯特醫生》，而且很喜歡女主角的個性，認為她機智靈敏，以牙還牙；他又批評原裝的第2季不好看，期待韓版能有不一樣的安排。于正大讚《夫》女主角金喜愛，雖然年逾半百，但魅力依然，而且演得不比英版主角差。他感嘆內地太多甜膩膩的少男少女劇，少有這種給中年演員發揮的機會；他指出成熟演技必須閱歷，年輕演員即使充滿天賦也未必能領略某些細節。其後在網民的留言中，于正表示也寫了一個有關出軌的故事，還自詡比《福》劇第2季好看。有網民立即表示期待，推薦維吾爾族人氣女星迪麗熱巴演性感小三；但更多人支持演過于正作品《延禧攻略》和《鬢邊不是海棠紅》的佘詩曼扮演大婆一角。

原版英劇靈感來自希臘神話

《福斯特醫生》兩季先後於2015及2017年在BBC播出，扮演大婆Gemma的蘇珊鍾斯（Suranne Jones）曾演出肥皂劇《加冕街》（Coronation Street），憑《福》劇首季更連奪多個視后殊榮。飾演Gemma丈夫Simon的貝迪卡維（Bertie Carvel），主力演出舞台劇，偶爾也客串《王冠》等劇集。至於扮演「小三」Kate的祖迪高瑪（Jodie Comer），香港觀衆可能最熟悉，現年27歲的她正是大熱劇集《獨行殺姬》（前譯《嗜血嬌娃》Killing Eve）女主角。《福》劇第2季口碑遠不及首季，蘇珊鍾斯也以日程為由，對再演Gemma一角「落閘」；製作人米克巴烈（Mike Bartlett）雖說Gemma的故事，尚有發揮空間，卻不急於開拍第3季。

據悉《福斯特醫生》靈感來自希臘神話Medea，講述她的丈夫Jason移情別戀，Medea靜靜復仇，殺掉丈夫新歡，又殺害兩名親兒。劇中Gemma是否跟Medea一樣的復仇女神？韓版的金喜愛會否也有同歸於盡的結局？明日再分析原裝版本究竟想講什麽。