「舊愛」Makiyo贈興 望小豬分手快樂

【明報專訊】羅志祥（小豬）入行26年緋聞不斷，曾先後與蔡依林、Makiyo、楊丞琳、任家萱（Selina）、李毓芬、愷樂、林心如等傳緋聞。其中他10多年前與Makiyo、歐漢聲（歐弟）鬧出三角關係，有指當時歐弟去服兵役，將女友Makiyo託付給好兄弟小豬，沒想到之後爆出Makiyo變心，傳跟羅志祥交往，兩年多後分手。Makiyo在周揚青宣布分手後在社交網發文贈興：「我只能說分手真的很可惜，因為在一起9年的感情，小豬一定是很認真的。但在一起9年，就這樣分手，真的是浪費人家的青春。因為他都幾歲了，還不結婚。我是跟他沒有聯絡了，所以也沒有什麼好說話可以跟他說，希望他們分手快樂。這一個女生，值得更好的。」

台日混血女藝人Makiyo昨日接受傳媒訪問時，說不知道事情真相，但會站在女生那方。她一直以為小豬今次是認真，在外面一直說多愛女友，背後做另一回事，她心痛女方。又稱小豬最在意媽媽，要如何跟羅媽交代？是要下跪認錯？今次亦傷了粉絲的心。她稱已跟小豬沒聯絡，完全把他當透明人。

雞排妹：性成癮要及早治療

雞排妹昨日看到周揚青爆小豬私生活混亂，在社交網貼出主持的《深夜保健室》性成癮篇，她說：「看了今早的娛樂頭條想分享這集。性成癮最好及早治療，拖愈久有可能不舉。」