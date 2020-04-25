湯漢斯「冠狀」打字機贈澳洲受欺凌8歲男童

【明報專訊】上月在澳洲確診新冠病毒的湯漢斯（Tom Hanks），早前已返回美國，並亮相長壽綜藝節目《週末夜現場》（Saturday Night Live），當時在湯漢斯寓所取景，鏡頭曾橫掃一排架子，發現他原來有收藏打字機的習慣。

據澳洲傳媒報道，8歲男孩Corona De Vries由於名字Corona撞名「冠狀病毒」的「冠狀」一詞，在學校受到欺凌，他致函湯漢斯說：「我在新聞上聽到你和妻子染上冠狀病毒。你們還好嗎？」他說很喜愛自己的名字，在學校卻被同學稱為「冠狀病毒」，「當人們這樣叫我時，我感到非常傷心及憤怒」。湯漢斯特地使用曾帶去黃金海岸的Corona牌古董打字機回信給對方，稱其信件讓他和太太麗達韋遜（Rita Wilson）十分窩心；他在信中告訴男童，「你是我唯一認識名叫Corona的人，就像是太陽四周的日冕，有如一個王冠」。湯漢斯又寄給小男孩一部Corona牌打字機，並表示跟對方已成為朋友，希望他能用這打字機回信。熱愛蒐集打字機的湯漢斯，外遊也帶着Corona牌打字機，他在澳洲染疫隔離期間，曾在Twitter上載這款打字機的照片，並戲言「曾經是我的最愛」。