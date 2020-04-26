梁天設靈 劉錫賢感激提攜 汪明荃悼念：佢係模範長輩

【明報專訊】香港第一代電視小生及著名電視劇監製梁天上月在醫院不幸病逝，享年87歲。其家屬昨日於萬國殯儀館為梁天設靈，今晨9時大殮，靈柩隨即奉移柴灣歌連臣角火葬場火化。梁天演出過不少家傳戶曉的電視劇，曾與不少資深藝人合作過，汪明荃、劉錫賢及尹天照等昨日到靈堂致祭。汪明荃曾與梁天合作多部劇集，讚揚他是模範長輩，一生對演藝界貢獻良多。

梁天（原名梁乃輝）的喪禮以佛教儀式進行，靈堂佈置以白色鮮花為主，中央掛起「德高望重」橫匾，周圍擺滿梁天家人和友好所送的花圈，演藝界送來的花圈包括有劉德華、汪明荃與羅家英、鄭少秋、鍾景輝、萬梓良及呂頌賢等。家屬印製紀念冊，封面以梁乃輝的名字起題「有容乃大為典範 才華輝映照藝壇」，冊內輯錄不少生前相片，劉錫賢有撰文悼念。

阿姐難忘梁天演太監李蓮英

圈中藝人中，汪明荃（阿姐）昨率先到場致祭，逗留約半小時離開。她回憶多年前與梁天合作，最深刻是劇集《秋海棠》、《清宮殘夢》及《永恆的春天》。阿姐在《清宮殘夢》扮演「珍妃」，梁天則演太監「李蓮英」，她大讚對方一生對演藝界貢獻良多，是模範長輩，無論在工作和做人態度都值得後輩學習，他離世是演藝界損失。她說：「劇集《秋海棠》中首歌《金絲雀》，是我首次唱劇集主題曲。梁天任導演時也有用我。後來他半退休，偶然在太太團的粵曲唱局中碰面。」

劉錫賢：無佢就無我

劉錫賢形容與梁天的關係亦師亦友，當年在亞視本來擔任主持，後獲梁天提攜，帶他加入劇組拍劇，故視對方為恩人，「是天叔帶我拍劇，無佢就無我！他為人沒架子，對人總是笑騎騎，是謙謙君子。我們有一齊演舞台劇，在化妝間有說有笑，後來他患腦退化症，不太認得人，見到舊相片，只認得我和鍾景輝」。劉錫賢稱去年12月曾與梁天食飯，當時對方身體仍很壯健，所以得知他上月突然離世，心情很忐忑不舒服。他稱喪禮由梁天的侄兒一手包辦，因疫情關係，儀式盡量簡單，他身為後輩，自願參與及協助。

尹天照後悔沒主動聯絡

尹天照與梁天合作多次，獲前輩帶他演戲，大讚梁天是啟蒙老師，讀藝訓班初期，已讓他首次當男主角。尹天照說：「天叔是好好的導師，演戲任你發揮，不會給壓力。我拍《我和殭屍有個約會》第一輯，他演日本人，大家有幾場對手戲。當年在日本拍完外景慶功，大家都好開心，全部人都飲醉。我知道天叔晚年患腦退化症，可是沒他的聯絡電話，加上自己忙返內地拍戲，所以沒主動聯絡，其實都是藉口、是懶，現在感後悔！」

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

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