不想有女生受害 周揚青再鬧羅志祥道德淪喪

【明報專訊】羅志祥（小豬）與內地網紅周揚青9年情玩完，周揚青以「毁滅級」大爆小豬私生活混亂，指他跟旗下女藝人、化妝師有長期不正當男女關係，與兄弟們經常舉行「多人運動」等。她此舉令小豬形象直插谷底，有網民批評她得不到就毁了他的做法，又質疑她傾不掂分手費。周揚青霸氣回應自己不要錢，又暗示有未公開證據，她說：「我如果想要毁掉他，絕不是只到今天這一步！」

周揚青對羅志祥（小豬）的激烈指控，連日來引起熱議，有認為她做法太狠。有網民昨日在周揚青的私人微博留言，問她是否得不到小豬就要把他毁了？周揚青回應︰「我如想要毁掉他，絕不是只到今天這一步！如他只是單純的劈腿分手，我都絕不會寫這篇文章，我說最後一遍 ，我以這樣的方式，是因為他行為品質敗壞、道德淪喪，並且絕無改過的可能，所以不想再讓其他女生受害！」

霸氣回應「傾不掂分手費」

周揚青又說︰「分手後曾問過我媽媽，如果他追我的時候，我去網上查他的事情，能看到他這些行為，我絕不會和他在一起，但可惜那時候沒有一個被傷害過的女生站過出來……所以我現在要做那個人！」

對於有質疑她傾不掂分手費，她回應：「你知道為什麼我這麼有底氣嗎？一、我不要錢，二、我沒所謂以後的名，我什麼都不怕，才敢這樣，別拿你齷齪的思想去揣測別人，不是所有人都像你那麼功利！就算我有機心又怎樣，我就是有機心又如何？我沒做錯任何事，我只是讓那些女生知道別再被騙，懂得自愛！ 」

Hebe轉發文章疑似撐小豬

S.H.E成員田馥甄（Hebe）在社交網轉發一篇精神科醫生發表的評論文「網路制裁前情人的攻擊力」，文中指輿論公審的武器，可用於公義，但也可用於私仇，擔心新聞會影響到孩子，希望家長作出輔導。Hebe因此被不少網民認為是撐小豬，掀起部分網民罵戰。

Hebe昨日發文表示：「如果這個分享，與我本來希望大家好的原意相反，真的覺得很抱歉，也很遺憾，給大家添了更多不好的情緒。我想，最該被提醒審慎使用網路的人，就是我自己。每個人都值得被珍惜，誠實勇敢的人，更有能力再次擁抱愛。但願我們都能被珍愛。」

娛樂組