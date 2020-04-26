香港演藝人協會抗疫騷 古巨基森美壓軸講湊仔經

【明報專訊】香港演藝人協會與YouTube合作的「#StayHome #WithMe」全球直播，鼓勵大家留家抗疫，為香港人打氣。昨日下午1時開始至晚上9時，不同時段有不同節目，包括煮食、做運動、棟篤笑、唱歌，壓軸是古巨基跟森美交流湊仔經，基仔兒子Kuson的「肥腳掌」更驚喜登場，他在鏡頭外飈海豚音，不遜於爸爸古巨基的假音。

「#StayHome #WithMe」在蔡一傑的煮食環節後，由林芊妤（Coffee）及林德信教瑜伽；Coffee帶頭做30分鐘消脂增肌運動，接着是林德信教cool down拉筋。兩人首次拍檔，但默契十足，林德信說平日也有看Coffee教瑜伽的短片。Coffee開心有對手一起做運動，愈做愈起勁，索氣兼爆汗，高峰期逾6000人看直播。運動後他們解答網民的問題，又傾偈交流。

網民讚張繼聰唱歌好聽

第3個節目是張繼聰、白只、朱栢康的「Stay Home and Hang Out」，三人接受演技考驗，討論演員如何在抗疫時期調整自己，就算無工作亦要「停工不停做」，還要不停去練習，例如會打給身邊朋友鍛煉演技。當中張繼聰作狀打給好友，白只負責回應，張繼聰說：「最近有點唔開心，（沒事嗎？）我同我老婆有些問題，（上星期見仲Ok？）是講笑。（面露尷尬神情）」。

他們其後重演《志明與春嬌》余文樂與楊千嬅煙點煙的一幕，各自扮演煙仔。白只後來又扮《劫後重生》的排球Wilson，十分搞笑。三人扮完物件，再挑戰難度，扮訊號弱的wifi，網民大讚有創意。

晚上開始音樂之夜，張繼聰、白只、朱栢康、薛凱琪、夏韶聲、鍾舒漫、鍾舒祺、J.Arie、小肥等輪流現身獻唱。 張繼聰、白只及朱栢康打頭陣出場，齊齊彈結他，近年拍戲為主的張繼聰開金口獻唱《木紋》，不少網民讚好，有歌迷留言：「聽到起雞皮，好好聽。」

薛凱琪留家狂吃肥8磅

薛凱琪緊接出場獻唱一曲《慕容雪》後透露近况，預告月底為廣東及國語新歌錄音。她又表示受疫情影響，加上擔心老人家身體較弱，連跟父母食飯也不敢。薛凱琪留在家裏學彈結他打發時間，她說：「我肥了8磅，因為在家睇戲時狂吃東西，又吃即食麵。」

去年12月榮升父親的古巨基跟森美對談，他稱演協會長古天樂邀他唱歌表演，但他更想跟大家分享做爸爸的心情。森美稱大仔出世時遇正SARS，17年後基仔的囝囝出世則遇新冠肺炎，兩人隨即討論BB口罩。基仔透露自2月1日起，一家三口也沒有出街，靠網上買餸，在家中也做足清潔消毒工作。

Kuson肥腳掌出鏡 表演大叫

基仔自爆湊仔烏龍事，為Kuson換尿片時，BB的大便曾多到流到背部。他現在負責通宵更，辛苦但只要見兒子對他笑，感覺一切也值得。基仔還拿着公仔示範為BB掃風，經過數月訓練，他已很熟手。

基仔又透露Kuson遺傳了他的手汗與腳汗特別多，很少哭但喜歡大叫，而且是很高的海豚音，他笑言可能想跟爸爸的假音比併。節目尾聲，BB剛醒，古太抱他出廳，基仔讓囝囝的肥腳掌出鏡，Kuson還在鏡頭外大叫，成為壓軸表演。

娛樂組