泰國學廚兩周 蔡一傑展身手

【明報專訊】蔡一傑最近化身廚神，昨日與YouTuber馬田合作，在「#StayHome #WithMe」打頭陣於網上直播示範煮泰式肉碎飯，獲不少網民留言讚好。經常開騷的蔡一傑，直播下廚沒特別緊張，笑言不會邊扭腰跳舞邊煮餸。

蔡一傑表示烹飪過程講求心機，跟食物有溝通，才煮得好食，將味道昇華。他投訴有些食肆不懂尊重食物胡亂煮，廚師應用心。為鑽研廚藝，他趁農曆新年前到泰國工作，順道上堂學廚兩星期，慶幸爆發新冠肺炎疫情前已返港。他表示暫時未想過開餐廳或到法國報讀藍帶廚藝課程：「看過毛姐（毛舜筠）訪問，知道讀藍帶不容易好辛苦，我平日煮食都用平常心，想分享做家常小菜竅門。有朋友叫我煮，可惜因疫情難聚餐，希望疫情過後大家可以食到我真傳，煮九大簋給大家試。」

蔡一傑曾煮供30人享用的大餐，完成後太疲倦變癡呆要坐在一邊休息；平日拍片一次過煮兩三個餸覺累，不會想食，他自言近期不肥反瘦，身邊工作人員卻增磅。

受疫情影響，原定8月在台灣舉行的草蜢演唱會無奈取消。他期待疫情盡快過去，大家可以重回正軌過生活。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

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