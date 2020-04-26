《切爾諾貝爾屠亡實錄》男星迪亞真高 家中猝逝 終年52歲

【明報專訊】曾在恐怖片《切爾諾貝爾屠亡實錄》（Chernobyl Diaries）扮演導遊的美國男星迪亞真高（Dimitri Diatchenko），周三被發現陳屍位於佛羅里達州代托納海灘的寓所，終年52；據娛樂網站TMZ引述警方消息指，迪亞真高的死因無可疑，亦排除跟新冠病毒有關。

4月11日才剛度過52歲生日的迪亞真高，據報親友跟他聯絡不上，於本月22日報警，並要求警方上門查探，到場後發現迪亞真高已無生命迹象，估計他於20日深夜至21日清晨離世，初步排除他殺；雖然佛羅里達州超過3萬宗新冠病毒確診個案，死亡人數亦逾千，據報迪亞真高死因與疫情無關，但死因要進一步確認。據其經理人表示，他可能死於心臟病。

大學主修音樂

迪亞真高在加州三藩市出生，自小學習古典結他，在大學亦主修音樂，長大後卻投身荷李活，演出過《伴我雄心》、《奪寶奇兵之水晶骷髏國》、《特務S嘜》等電影，又客串過劇集《心理追兇》（Criminal Minds）和《特務A》（Alias）。除了幕前演出，他亦不時為電腦遊戲配音。

他最為人熟悉的演出是恐怖片《切爾諾貝爾屠亡實錄》，該片講述6名年輕人和一名導遊闖進了烏克蘭城市普里皮亞特。這城市曾是切爾諾貝爾核電站工人居住和生活的地方，但1986年核事故後已成廢墟。他們在城中探險過後，發現空無一人，就在離開之際，才發現車輛不能開動，當夜幕漸垂，他們聽見了不知明的怪聲。據報扮演導遊的迪亞真高在片中表現，獲得不俗評價。