《奇異博士2》再度延期

【明報專訊】新冠病毒肆虐全球，重創影壇，製作煞停之外，亦打亂各大電影公司的部署，Marvel電影早前已經宣布旗下新片的排陣，前日再有新安排。班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）主演的《奇異博士2》（Doctor Strange 2），由《蜘蛛俠》導演森雷米（Sam Raimi）執導，原定2021年5月上映，及後延至同年11月5日，現再延後4個月至2022年3月25日開畫。另外未命名的《蜘蛛俠》新片，同樣延後，由2021年暑假推遲至同年11月5日上映。至於《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder up），則由2022年2月18日提前一周至2月11日上映。

若戲院重開 《天能》如期上映

另一方面，戲院仍未知何時重開，雖然美國喬治亞州州政府給院商開綠燈，但大部分戲院依然持觀望態度，不少業內人士估計暑期電影很大機會上映無期，其中最心急的是《潛行凶間》導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan），他執導、金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）兒子尊大衛華盛頓（John David Washington）主演的《天能》（Tenet）已拍竣，原定7月中上映，據報若戲院重開，未有宣布改期的《天能》將如期上映。

《天能》故事講述尊大衛華盛頓某日被人迷暈後，醒來發現自己到了「來生」，獲要求出手制止第三次世界大戰爆發，然而眼前所見影像，完全超乎現實。除了《臥底天王》尊大衛華盛頓外，還有羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、米高堅（Michael Caine）、艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）、堅尼夫班納（Kenneth Branagh）及伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）等參與演出，陣容相當鼎盛。