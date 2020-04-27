羅志祥母親嬲周揚青撕破臉毁小豬 愷樂公開道歉默認小三

【明報專訊】羅志祥（小豬）被內地網紅周揚青爆出軌惡行，說他跟「旗下女藝人」有長期不正當關係，矛頭指向小豬旗下唯一女藝人愷樂（蝴蝶姐姐）。愷樂前晚終於在社交網向周揚青道歉，默認是小三。不過她的道歉文尾有波浪符號，被網民狠批仍裝可愛，沒有誠意，還爆她狂刪網民罵她的留言。有傳網民要求節目《娛樂百分百》換走小豬與愷樂，隨時齊齊賠上演藝事業。據台灣傳媒報道，小豬媽媽嬲周揚青撕破臉想毁了兒子，覺得事情應私下解決，導致網民到小豬媽媽的微博鬧她沒資格嬲周揚青。周揚青的好姐妹Pippa則預告爆料，要跟小豬一筆筆算清。

娛樂組

小豬與愷樂一同主持台灣節目《娛樂百分百》，愷樂曾自爆暗戀老闆小豬，緋聞傳足6年。周揚青日前爆小豬跟「旗下女藝人」有長期不正當關係，而小豬旗下女藝人只有愷樂。周揚青回應網民提醒她檢驗性病時，更點名「蝴蝶姐姐」。被指是「小三」的愷樂，前晚打破緘默，跟之前小豬一樣，在Instagram（IG）上載全黑畫面，發文向周揚青道歉：「這裏我要誠心的向周揚青小姐說聲對不起，還有所有愛我的人說聲對不起~」並標註周揚青的IG帳號，默認是小三。網民發現她結尾用波浪符號，罵她道歉還裝可愛，沒有誠意。短短時間有數萬個留言，有網民更指她不停刪去鬧她的留言。

小豬愷樂節目遭網友抵制

有傳周揚青掌握小豬與愷樂親密對話的證據，令愷樂聽從老闆小豬，不得不公開認錯；又傳聞愷樂本身都有男朋友。事後有指周揚青在微博的私人帳號留言：「早安！」並附有一個箭頭符號，下面寫着英文字「END」，引起網民討論，猜是否意指「結束」。

小豬與愷樂主持台灣八大綜合台節目《娛樂百分百》也遭網友抵制，揚言不換人就拒看。據悉愷樂原本明天錄影，現已取消。八大回應稱，《娛樂百分百》錄影、排播正常，日前因疫情考量已錄了不少存檔，5月下旬是否開工則未確定；未有正面回應是否換主持。

周揚青閨密要跟小豬算帳

小豬與媽媽一向感情好，羅母與周揚青之前關係亦不錯。據台媒報道，羅媽媽對周揚青爆料非常生氣說：「周揚青這是想毁了羅志祥。」她認為感情的事就應該私下處理，不是公開撕破臉。不少網民到羅母微博留言指她沒資格嬲周揚青，是其子做錯，耽誤女方9年青春。

周揚青閨密「小吳」Pippa在IG稱會爆料：「她（周揚青）心軟！但我和你沒完！你欺負我朋友，我和你沒完！3個月前我就知道這個事情！你等着！所有人！一筆一筆和你算清楚。」

小豬鄰居及好友吳宗憲說聯絡過小豬，但內容不透露，只說：「他當然現在心情不好。」問覺得小豬有機會翻身嗎？他認為：「時間是良藥，很多藝人都出過大事，只能說加油吧，知錯能改。」

葉安婷拒小豬邀約遭逼問

曾捧紅阮經天的經理人陳孝志爆當年旗下藝人葉安婷拍電影時，小豬私下約她出去，但被拒絕。之後小豬助理把葉安婷叫進房間逼問：「跟羅志祥什麼關係？在哪邊認識的？」讓陳孝志很不開心。小豬更翻臉，揚言封殺他的藝人，不能上小豬的節目。