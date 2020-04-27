湯漢斯捐血助研發「漢斯疫苗」

戴上母親手製布口罩的深田恭子，藉此感謝醫護人員，跟她媽媽一樣默默保護國民。

【明報專訊】新冠病毒肆虐全球，確診人數超過291萬，包括上月在澳洲發病的金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）。當他痊癒後，主動捐出帶有抗體的血液，幫助醫療機構研發疫苗。另一方面，《從前，有個荷里活》男星畢彼特（Brad Pitt）前日亮相綜藝節目《周末夜現場》（Saturday Night Live），扮成抗疫專家福奇（Anthony Fauci）回應美國總統特朗普早前宣稱政府「相對地很快」便能成功研發疫苗的言論，充滿諷刺意味。

上月11日，湯漢斯和太太麗達韋遜（Rita Wilson）在澳洲拍戲期間，確診新型冠狀病毒肺炎，成為荷李活首對染疫夫婦。完成14日隔離後，兩人即返回洛杉磯休養。湯漢斯前日接受訪問，自爆他夫婦倆將會捐血，希望利用抗體，盡快研發疫苗，他更開玩笑說，如果成功的話，它可稱為「漢斯疫苗」（Hanks-ccine）。

畢彼特扮「美版袁國勇」暗窒息特朗普

提起疫苗，早前美國總統特朗普公開表明，政府將會「相對地很快」研發出對抗新冠肺炎的疫苗，被指是玩弄語言藝術。另一方面，特朗普為積極爭取重啟國家經濟活動，於是跟立場不同的國立過敏與傳染病研究院（NIAID）總監福奇（Anthony Fauci）針鋒相對，後者受訪時表示，希望他的言論，不會成為《周末夜現場》的惡搞對象。不過，如果真的有荷李活演員模仿他，希望此人是畢彼特。

言猶在耳，畢彼特前日客串演出「家居隔離版」《周末夜現場》，戴上假髮和眼鏡，扮成「美版袁國勇」福奇發表講話，雖然造型未算神似，至少充滿娛樂性。

畢彼特在節目開首搶先登場，他表示：「對比地球的歷史，研發疫苗當然相對地很快出現；如果你約朋友見面，但要對方等一年半載，你的朋友應該會相對地生氣。」極盡挖苦意味。在節目結束前，畢彼特脫下假髮，誠懇地感謝福奇及所有醫護人員「在這個不安的時刻，仍然保持冷靜和清晰」。

《相棒》男星和田周染疫亡

湯漢斯夫婦痊癒出院，日本藝人志村健和岡江久美子卻因新冠肺炎病逝，令人惋惜。據日媒報道，原來上周四（23日）除了日劇《鬼之棲家》63歲女星岡江久美子不治外，當日還有《相棒》男星和田周確診後死亡，享年81歲。至於TBS電視台前主播小島一慶亦在同日病逝，但與新冠肺炎無關，據報死於肺癌，享年75歲。

為了遏止疫情，湯漢斯夫婦選擇捐血，日本樂壇天后濱崎步則選擇捐款，她透過社交媒體宣布，已向當地的國立國際醫療研究中心捐出1000萬日圓（約72萬港元），此舉贏得日本搖滾班霸X Japan的主將Yoshiki留言讚好。

深田恭子戴母製布口罩

就算沒有捐血或捐款，一樣可以參與抗疫行動，《初戀那一天所讀的故事》37歲女星深田恭子透過社交媒體公開她戴上母親製作布口罩的照片，並留言：「大家記得要保護自己和身邊人……感謝媽媽和醫護人員的努力。」